Ligue 1, l’OL dos au mur avant de défier le PSG

Le duel entre l’OL et le PSG, prévu ce dimanche (20h45) au Groupama Stadium, s’annonce comme un affrontement entre deux formations amoindries. Mais la situation semble bien plus critique du côté lyonnais. Paulo Fonseca doit faire face à une série d’absences majeures, notamment celle de Pavel Sulc, meilleur buteur du club avec cinq réalisations, victime d’un souci à l’ischio-jambier. L’entraîneur portugais a également exprimé ses doutes concernant la participation de Corentin Tolisso, diminué physiquement : « Coco (Tolisso) a fait l’entraînement aujourd’hui, mais c’était une séance plus tactique, sans intensité. On verra demain s’il est prêt, mais j’ai des doutes. C’est risqué de le faire jouer et je ne veux pas prendre le risque de le perdre pour les prochains matchs », a-t-il confié en conférence de presse.

À ces absences s’ajoutent les suspensions d'Hans Hateboer et Vinicius Abner, ainsi que les blessures de Malick Fofana et Ernest Nuamah, toujours indisponibles. L’effectif lyonnais, déjà limité en profondeur, voit ainsi son potentiel offensif considérablement affaibli à la veille de recevoir un PSG en quête de régularité.