Sous pression après un mois d’octobre décevant, l’Olympique Lyonnais s’apprête à défier le Paris Saint-Germain dans un contexte des plus fragiles. Entre blessures, suspensions et doutes collectifs, Paulo Fonseca voit son effectif décimé avant l’un des rendez-vous les plus périlleux de la saison. Si les Gones avaient réussi un départ surprenant malgré un été tourmenté, la dynamique semble aujourd’hui brisée. Et à l’heure d’affronter le champion de France, privé lui aussi de plusieurs cadres, le technicien portugais doit recomposer son équipe et relancer une machine enrayée.
Ligue 1, l’OL dos au mur avant de défier le PSG
- AFP
L’OL largement diminué avant le choc contre le PSG
Le duel entre l’OL et le PSG, prévu ce dimanche (20h45) au Groupama Stadium, s’annonce comme un affrontement entre deux formations amoindries. Mais la situation semble bien plus critique du côté lyonnais. Paulo Fonseca doit faire face à une série d’absences majeures, notamment celle de Pavel Sulc, meilleur buteur du club avec cinq réalisations, victime d’un souci à l’ischio-jambier. L’entraîneur portugais a également exprimé ses doutes concernant la participation de Corentin Tolisso, diminué physiquement : « Coco (Tolisso) a fait l’entraînement aujourd’hui, mais c’était une séance plus tactique, sans intensité. On verra demain s’il est prêt, mais j’ai des doutes. C’est risqué de le faire jouer et je ne veux pas prendre le risque de le perdre pour les prochains matchs », a-t-il confié en conférence de presse.
À ces absences s’ajoutent les suspensions d'Hans Hateboer et Vinicius Abner, ainsi que les blessures de Malick Fofana et Ernest Nuamah, toujours indisponibles. L’effectif lyonnais, déjà limité en profondeur, voit ainsi son potentiel offensif considérablement affaibli à la veille de recevoir un PSG en quête de régularité.
- Getty Images Sport
Paulo Fonseca frustré par les derniers résultats de l’OL
Malgré ces contraintes, Paulo Fonseca refuse de céder au fatalisme. Depuis son arrivée, l’entraîneur portugais tente de bâtir une équipe soudée autour de principes de jeu ambitieux. Après un début de saison encourageant, marqué par des performances solides malgré un mercato restreint, l’OL traverse désormais une période de turbulences. Les défaites face à Toulouse (1-2) et contre Nice (3-2) ainsi que le frustrant nul à Paris (3-3) après avoir mené de trois buts illustrent une équipe en perte de repères.
« Sans parler de surrégime, nous avons connu un bel alignement des planètes en début de saison », reconnaît Fonseca, lucide sur la fragilité de son groupe. « Les épisodes difficiles nous ont rendus plus unis, mais aujourd’hui, les suspensions et les blessures nous rappellent nos limites. » Un constat amer pour un technicien qui doit sans cesse réinventer son onze de départ.
- AFP
Le casse-tête offensif de Paulo Fonseca
Privé de ses atouts majeurs dans le dernier tiers, Paulo Fonseca doit trouver des solutions inédites pour relancer la production offensive lyonnaise. Le secteur d’attaque, privé de Sulc et de Tolisso, manque cruellement de réalisme. Clinton Mata a d’ailleurs insisté sur ce point devant la presse : « Notre petite lacune, c’est de concrétiser les occasions. Il faut plus oser, frapper au but et tenter quelque chose. On fait tout bien, on arrive à la surface, mais on ne tente pas assez. Il faut être libre, tenter, même si le ballon sort ou n’est pas cadré, ce n’est pas grave, peut-être que la prochaine ira au fond. »
Ces propos traduisent une volonté de libérer les attaquants lyonnais d’une certaine crispation. Martin Satriano est notamment attendu pour endosser un rôle plus décisif. Fonseca l’a clairement interpellé : « J’ai parlé avec lui pour lui dire qu’il doit être plus présent dans la surface. Pour marquer, il doit y être. »
- AFP
Un PSG affaibli mais toujours redoutable
Le Paris Saint-Germain, de son côté, ne se présentera pas au complet. Luis Enrique devra composer sans Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous blessés. Des absences notables, notamment sur les côtés, qui forceront le coach espagnol à revoir ses plans. Pourtant, Paulo Fonseca refuse d’y voir un quelconque avantage : « Ça ne change rien pour nous, nous connaissons la qualité des joueurs du PSG. Il y aura d’autres joueurs de qualité. Hakimi et Nuno Mendes sont parmi les meilleurs latéraux du monde. Naturellement, leurs absences vont changer des choses, mais ça ne change rien aux intentions et au jeu de Paris. »
L’entraîneur lyonnais s’attend donc à une confrontation exigeante face à une équipe parisienne toujours aussi performante dans les grands rendez-vous, malgré ses blessés.