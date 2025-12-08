Ce dimanche, les Lyonnais ont encore vécu un scénario qu’ils connaissent trop bien. Réduits à dix en première période, battus 1-0 à Lorient, les Gones ont surtout confirmé un mal profond. Discipline en ruine, points qui s’envolent et un entraîneur qui hausse le ton : l’OL marche sur une ligne de crête inquiétante.
OL : le gros coup de gueule de Paulo Fonseca après le carton rouge à Lorient
- AFP
L’OL devient le mauvais élève de la Ligue 1
Lyon n’en finit plus de s’auto saboter. À Lorient, lors de la 15e journée de Ligue 1, l’OL a encore terminé le match en infériorité numérique après l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles à la 42e minute. Une sanction lourde, une de plus. Avec ce cinquième carton rouge en seulement quinze journées de championnat, le club rhodanien s’installe en tête d’un classement peu enviable : celui de l’équipe la plus sanctionnée de Ligue 1 cette saison.
Le contraste frappe encore plus quand on regarde l’exercice précédent. L’an passé, l’OL terminait le championnat sans la moindre expulsion. Zéro. En quelques mois, l’image a basculé du tout au tout. Désormais, Lyon ne gagne plus aucun match à dix contre onze : deux matchs nuls, trois défaites. Une spirale qui plombe les ambitions et use les nerfs.
- AFP
Une série noire qui s’allonge semaine après semaine
Le carton rouge reçu par Maitland-Niles n’est que le dernier d’une longue liste. Avant lui, Tyler Morton avait quitté la pelouse prématurément contre Rennes. Abner Vinicius avait suivi face au Paris FC. Hateboer avait vécu pareil scénario contre Brest. Nicolas Tagliafico avait connu ce sort face au PSG. Cinq expulsions, cinq matchs déséquilibrés, cinq soirs de frustration.
Dans les cinq grands championnats européens, seul Oviedo, en Liga, fait pire avec six cartons rouges. Une statistique qui en dit long sur l’urgence du problème. À chaque fois, Lyon paie cash. Les efforts s’accumulent, l’énergie se disperse, les plans tactiques volent en éclats.
- AFP
Des points perdus qui coûtent cher dans la course à l’Europe
L’accumulation de sanctions n’a rien d’anodin au classement. Avec ces matches joués à dix, l’OL a laissé filer de précieux points. Aujourd’hui, les Gones comptent cinq longueurs de retard sur Lille, quatrième. Un écart mince sur le papier, mais immense quand on additionne les erreurs.
Après la défaite à Lorient, Moussa Niakhaté n’a pas mâché ses mots au micro de Ligue 1+ : « C'est compliqué à dix contre onze alors qu'un plan de jeu est travaillé toute la semaine. Cinquième rouge de la saison en quinze matchs de Ligue 1, un match sur trois, ce n'est pas possible. Il faut résoudre ce problème. Parfois on a été lésés par l'arbitrage, c'est une vérité. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je ne vais pas parler une seconde de l'arbitrage, plutôt du contenu, qui est plus qu'insuffisant si on veut aller plus haut ».
- Getty Images
Fonseca pointe un problème mental, pas arbitral
De retour sur le banc après sa suspension de neuf mois, Paulo Fonseca n’a pas cherché de bouc émissaire du côté du corps arbitral. Le technicien portugais a ciblé l’attitude. Sans détour.
« Si à quelques moments on peut parler des erreurs de l'arbitre, aujourd'hui non. C'est notre faute. Un joueur qui a un carton jaune ne peut pas avoir cette initiative (d'en prendre un deuxième). Ce n’est pas la faute de l'arbitre, c'est la nôtre. Il faut avoir la tête équilibrée pour comprendre qu'on ne peut pas avoir cette attitude. Aujourd'hui, après le jaune, c'est notre faute. Nous pouvons parler de divers cartons rouges, il y a des situations où on n'a pas mérité (de rouge). Aujourd'hui, avec l'expérience d'Ainsley (Maitland-Niles), nous ne pouvons pas avoir cette attitude. C'est dans la tête. Je ne peux plus permettre de situation comme ça, je l'ai dit aux joueurs. C'est impossible pour moi de jouer cinq matchs à dix contre onze ».
- AFP
Une première période jugée indigne par le coach
L’entraîneur lyonnais ne s’est pas contenté d’évoquer l’expulsion. Il a aussi ciblé la prestation collective avant même le carton rouge.
« Ce n'est pas le meilleur retour. J'ai parlé avec les joueurs. Si on veut avoir de l'ambition, on ne peut pas faire une première période comme ça, sans engagement, sans agressivité, sans détermination. Lorient a mérité le résultat car sans agressivité défensive et offensive.... On a joué à dix en seconde, on a créé des occasions. C'était une première période horrible ».
Malgré cette défaite, Lyon reste dans le wagon européen. Avec 24 points, l’OL occupe la 5e place. Un groupe serré se dessine derrière les places qualificatives pour la Ligue des champions. Rennes affiche le même total. Monaco suit avec 23 points. Strasbourg reste en embuscade avec 22 unités. La lutte s’annonce rude, et chaque point comptera.