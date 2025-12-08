OL : le gros coup de gueule de Paulo Fonseca après le carton rouge à Lorient

Lyon n’en finit plus de s’auto saboter. À Lorient, lors de la 15e journée de Ligue 1, l’OL a encore terminé le match en infériorité numérique après l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles à la 42e minute. Une sanction lourde, une de plus. Avec ce cinquième carton rouge en seulement quinze journées de championnat, le club rhodanien s’installe en tête d’un classement peu enviable : celui de l’équipe la plus sanctionnée de Ligue 1 cette saison.

Le contraste frappe encore plus quand on regarde l’exercice précédent. L’an passé, l’OL terminait le championnat sans la moindre expulsion. Zéro. En quelques mois, l’image a basculé du tout au tout. Désormais, Lyon ne gagne plus aucun match à dix contre onze : deux matchs nuls, trois défaites. Une spirale qui plombe les ambitions et use les nerfs.