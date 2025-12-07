L’OL pris au piège à Lorient (1-0)

En seconde période, les hommes de Paulo Fonseca essayaient de percer la défense adverse sans réussite. Lorient, de son côté, ne manquait pas d’apporter plus de danger sur le camp lyonnais. La première opportunité de ce second acte était encore pour les Merlus avec une tentative de Makengo qui s’écrasait à nouveau sur le poteau (64e). L’OL s’illustrait juste après sur une frappe de Pavel Sulc qui n’attrapait pas le cadre (65e). Les Gones n’abdiquaient pas, malgré leur infériorité numérique, et prenaient le toujours risque d’ouvrir le jeu dans le dernier quart d’heure. Corentin Tolisso tentait même de forcer la décision avec un retourné acrobatique sur une remise de Satriano mais butait sur Yvon Mvogo (80e).

Le gardien lorientais mettait encore en échec Afonso Moreira (85e) avant de voir Kouassi manquer le break dans la foulée de l’autre côté (86e). Le score ne bougeait pas jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre qui validait cette nouvelle contre-performance de l’OL. Avec cette nouvelle défaite, l’Olympique Lyonnais (5e, 24 pts) ne bouge pas au classement, mais voit désormais sa position menacée. De l’autre côté, le FC Lorient (15e, 17 pts) enchaine une deuxième victoire consécutive et s’éloigne davantage de la zone rouge.