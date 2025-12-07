L’Olympique Lyonnais était aux prises, dimanche soir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre compliqué pour les Gones qui n’ont réussi à trouver la solution face aux Merlus.
L’OL pris au piège à Lorient (1-0)
- AFP
L’OL et Lorient se neutralisent
C’est dans un climat pluvial que le Moussoir accueillait l’OL, ce soir. Et cela présageait déjà la difficulté que les Gones auront à s’extirper du piège des Merlus. Alors que Lyon tenait le ballon à l’entame, c’est Lorient qui allumait la première mèche avec une frappe de Jean-Victor Makengo déviée par Dominik Greif (9e). L’OL avait toutefois toujours la possession, mais manquait de justesse dans le dernier geste.
Le contraire des Bretons qui se montraient de plus en plus incisifs sur les buts de Greif. Le gardien slovaque était d’ailleurs sur la trajectoire pour capter une tête de Sambou Soumano (30e). Une énième occasion lorientaise qui sonnait les Gones et Nicolas Tagliafico qui adressait un centre à Martin Satriano dont la tête était déviée en corner par une belle manchette d’Yvon Mvogo (31e).
- AFP
Les Merlus trouvent la faille, les Gones se sabordent
Le match s’enflammait enfin avec un coup de Pablo Pagis sur le poteau de Greif (36e) suivi d’un énorme retour de Mvogo pour enlever une balle de but à Mathys de Carvalho (37e). C’est Lorient qui avait finalement le dernier mot avec Pagis qui profitait d’une passe de Soumano pour ajuster le gardien lyonnais (1-0, 40e). Menés, les Rhodaniens se sabordaient dans la foulée en se retrouvant à dix après le deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion pour Ainsley Maitland-Niles, suite à une faute sur Arsène Kouassi (43e). Lorient avait donc l’avantage à la pause.
- AFP
L’OL n’y arrive pas, Lorient s’offre un gros coup
En seconde période, les hommes de Paulo Fonseca essayaient de percer la défense adverse sans réussite. Lorient, de son côté, ne manquait pas d’apporter plus de danger sur le camp lyonnais. La première opportunité de ce second acte était encore pour les Merlus avec une tentative de Makengo qui s’écrasait à nouveau sur le poteau (64e). L’OL s’illustrait juste après sur une frappe de Pavel Sulc qui n’attrapait pas le cadre (65e). Les Gones n’abdiquaient pas, malgré leur infériorité numérique, et prenaient le toujours risque d’ouvrir le jeu dans le dernier quart d’heure. Corentin Tolisso tentait même de forcer la décision avec un retourné acrobatique sur une remise de Satriano mais butait sur Yvon Mvogo (80e).
Le gardien lorientais mettait encore en échec Afonso Moreira (85e) avant de voir Kouassi manquer le break dans la foulée de l’autre côté (86e). Le score ne bougeait pas jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre qui validait cette nouvelle contre-performance de l’OL. Avec cette nouvelle défaite, l’Olympique Lyonnais (5e, 24 pts) ne bouge pas au classement, mais voit désormais sa position menacée. De l’autre côté, le FC Lorient (15e, 17 pts) enchaine une deuxième victoire consécutive et s’éloigne davantage de la zone rouge.