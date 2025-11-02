Un OL diminué accroché à Brest (0-0)

Paulo Fonseca n’aura pas eu le temps de mettre en place son plan de jeu face à Brest, ce soir. Cinq minutes seulement après le coup d’envoi, l’OL se retrouvait déjà à dix après l’exclusion d'Hans Hateboer pour un pied trop haut sur Pathé Mboup. Le défenseur néerlandais connaissait pourtant sa première titularisation sous le maillot lyonnais, ce dimanche. Cette infériorité numérique des Gones offrait un boulevard aux Brestois qui enchainaient les offensives sur les buts de Dominik Greif.

Mama Baldé manquait le cadre sur une belle occasion (10e) avant Greif ne sauve l’OL plus tard en sortant une double parade devant Ludovic Ajorque et Mboup (28e). Acculés et sans solution, les Gones s’offraient quand même quelques rares incursions, mais leurs tentatives, souvent de loin, n’inquiétaient guère Radoslaw Majecki. C’est donc le manque de réalisme de Brest qui justifiait le score nul et vierge à la pause.