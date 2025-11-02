L’Olympique Lyonnais affrontait le Stade Brestois, dimanche soir, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un match sans éclats et sans but qui a vu les Gones, très tôt réduits à dix, partager les points avec les Bretons.
Un OL diminué accroché à Brest (0-0)
- AFP
Lyon voit rouge, Brest n’en profite pas
Paulo Fonseca n’aura pas eu le temps de mettre en place son plan de jeu face à Brest, ce soir. Cinq minutes seulement après le coup d’envoi, l’OL se retrouvait déjà à dix après l’exclusion d'Hans Hateboer pour un pied trop haut sur Pathé Mboup. Le défenseur néerlandais connaissait pourtant sa première titularisation sous le maillot lyonnais, ce dimanche. Cette infériorité numérique des Gones offrait un boulevard aux Brestois qui enchainaient les offensives sur les buts de Dominik Greif.
Mama Baldé manquait le cadre sur une belle occasion (10e) avant Greif ne sauve l’OL plus tard en sortant une double parade devant Ludovic Ajorque et Mboup (28e). Acculés et sans solution, les Gones s’offraient quand même quelques rares incursions, mais leurs tentatives, souvent de loin, n’inquiétaient guère Radoslaw Majecki. C’est donc le manque de réalisme de Brest qui justifiait le score nul et vierge à la pause.
- AFP
L’OL repousse les assauts brestois
La seconde période démarrait sous les mêmes auspices avec le ballon toujours dans les pieds des Pirates. Mais les débats allaient vite se rééquilibrer puisque les Gones parvenaient à sortir et s’emmener le ballon dans la moitié de terrain adverse. Brest pensait ensuite prendre l’avantage sur un beau but de Pathé Mboup mais le jeune attaquant sénégalais était finalement signalé hors-jeu (58e). Le rapport de force basculait à nouveau du côté des Finistériens qui continuaient par mettre la pression sur les buts de Dominik Greif mais le réalisme n’y était toujours pas.
Le gardien slovaque sauvait encore l’OL d’une belle parade sur un bel enchainement de Rémy Labeau-Lascary à dix minutes de la fin (80e). L’OL s’offrait une belle occasion dans le temps additionnel avec un coup franc de Tyler Morton repoussé par Majecki (90e+1). Il n’y aura finalement pas de buts dans ce match qui s’achevait sur un score nul et vierge. Un score assez flatteur pour l’Olympique Lyonnais (20 pts) qui descend à la 6e place pendant que le Stade Brestois (13e, 10 pts) gagne une place au classement.