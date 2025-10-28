C’est une nouvelle qui a jeté un froid dans le vestiaire lyonnais. Alors que l’Olympique Lyonnais retrouvait un certain élan, la blessure de Malick Fofana est venue tout bouleverser. Paulo Fonseca, visiblement affecté par la situation, a tenu à réagir publiquement, livrant une annonce forte à la fois sur son joueur et sur les solutions envisagées pour pallier son absence. Entre espoir, pragmatisme et lucidité, le technicien portugais s’est exprimé sans détours devant la presse, confirmant la gravité du coup dur tout en affichant une volonté ferme de rebondir.
OL, l'annonce forte de Paulo Fonseca pour Malick Fofana
- AFP
Malick Fofana, l’énorme coup dur pour l’OL
Lundi après-midi, l’Olympique Lyonnais a officialisé une terrible nouvelle via un communiqué médical : « Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois ». Un diagnostic lourd pour Malick Fofana, dont la saison pourrait déjà être compromise. Le club a assuré mettre en œuvre « toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation ».
Dans le vestiaire lyonnais, la nouvelle a fait l’effet d’un choc. Plusieurs coéquipiers ont confié être « dégoûtés » pour le jeune Belge, tant il est « important pour l’équipe ». Paulo Fonseca, lui aussi profondément touché, a évoqué sa déception : « Le foot est comme ça. Les blessures sont normales dans le foot. C’était dur pour Malick, c’était dur pour nous, car il est un joueur très important. Mais nous devons maintenant souhaiter à Malick un bon rétablissement et trouver des solutions pour l’équipe ».
- AFP
Paulo Fonseca dévoile les options internes pour remplacer Fofana
Malgré la perte de Malick Fofana, Paulo Fonseca refuse de céder à la fatalité. Fidèle à sa philosophie, le technicien portugais veut transformer cette épreuve en opportunité : « Nous avons différentes solutions. Nous avons la possibilité de miser sur Afonso (Moreira). Nous avons Pavel (Sulc) et nous avons aussi la possibilité de positionner Abner plus haut. Il y a aussi Rachid (Ghezzal) ou Adam (Karabec) que nous pouvons placer sur ce côté ».Une déclaration qui traduit la volonté du coach de maintenir la dynamique collective malgré l’absence de son ailier.
Le message est clair : l’Olympique Lyonnais devra se réinventer sans paniquer. « C’est dur, car Malick était vraiment un joueur important pour nous. Mais c’est le foot », a insisté Fonseca, refusant de dramatiser la situation. Le Portugais a d’ailleurs tenu à saluer l’état d’esprit de son groupe, jugé exemplaire malgré les coups durs successifs qui frappent le club depuis le début de saison.
- AFP
Paulo Fonseca mise sur les jeunes de l’OL
Interrogé sur la manière dont il compte pallier l’absence de Malick Fofana, Paulo Fonseca a ouvert la porte à de jeunes talents du centre de formation. Il a notamment confirmé la titularisation d’Afonso Moreira pour le prochain match face au Paris FC : « Je peux affirmer ici qu’Afonso jouera le prochain match. C’est une solution car il a aussi été décisif les deux derniers matches. Je pense qu’il est un jeune joueur qui a besoin de progresser. Il est très intéressant parce que c’est un joueur avec une énergie très contagieuse ».
Le technicien a également mentionné le nom d’Enzo Molebe, qui pourrait intégrer le groupe professionnel dans les prochaines semaines. Selon Fonseca, « il faut donner du temps et de la confiance à ces jeunes. Ils ont envie de démontrer qu’ils peuvent être utiles à l’équipe ». Ces propos traduisent une volonté claire : faire de cette période difficile une chance pour la relève lyonnaise de s’affirmer.
- AFP
Fonseca annonce un renfort offensif pour l’OL
Enfin, Paulo Fonseca n’a pas fermé la porte à un renfort offensif lors du prochain mercato hivernal. Sans s’avancer, il a glissé, non sans humour : « Peut-être au prochain mercato, Malick et Ernest (Nuamah) seront nos recrues (sourire). Ce sont des joueurs très importants pour nous. Mais oui, nous sommes en train de parler de cette possibilité ». Le message laisse entrevoir une réflexion en cours dans les bureaux de l’OL.
Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean et son équipe planchent déjà sur plusieurs pistes pour renforcer un secteur offensif affaibli. « Nous sommes loin de l’ouverture du mercato, mais nous sommes aujourd’hui en train de parler de solutions », a conclu Fonseca. Reste désormais à savoir si l’entraîneur portugais optera pour la continuité interne ou pour un renfort d’expérience afin de compenser l’absence longue durée de Malick Fofana.