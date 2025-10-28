OL, l'annonce forte de Paulo Fonseca pour Malick Fofana

Lundi après-midi, l’Olympique Lyonnais a officialisé une terrible nouvelle via un communiqué médical : « Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois ». Un diagnostic lourd pour Malick Fofana, dont la saison pourrait déjà être compromise. Le club a assuré mettre en œuvre « toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation ».

Dans le vestiaire lyonnais, la nouvelle a fait l’effet d’un choc. Plusieurs coéquipiers ont confié être « dégoûtés » pour le jeune Belge, tant il est « important pour l’équipe ». Paulo Fonseca, lui aussi profondément touché, a évoqué sa déception : « Le foot est comme ça. Les blessures sont normales dans le foot. C’était dur pour Malick, c’était dur pour nous, car il est un joueur très important. Mais nous devons maintenant souhaiter à Malick un bon rétablissement et trouver des solutions pour l’équipe ».