Mercato : l’OL active ses pistes d'urgence pour remplacer Malick Fofana, blessé

Coup dur pour l’OL. Malick Fofana, touché à la cheville, sera absent plusieurs mois. Lyon prépare déjà un recrutement cet hiver.

La victoire face à Strasbourg (2-1) a laissé un goût amer à l’Olympique Lyonnais. Si les Gones ont pris les trois points, ils ont perdu gros avec la blessure de Malick Fofana. L’ailier belge, véritable dynamiteur du couloir lyonnais, souffre d’une sérieuse lésion à la cheville. Verdict médical sans appel, trois mois d’absence minimum. Un coup dur pour Paulo Fonseca, déjà privé de plusieurs éléments offensifs. Pour pallier cette perte, la direction du club se prépare à agir dès l’ouverture du mercato hivernal.

