Mercato : l’OL active ses pistes d'urgence pour remplacer Malick Fofana, blessé

D’après les informations de L’Équipe, le club a déjà prévu de se renforcer sur les ailes dès le mercato d’hiver. « Fofana devrait manquer une quinzaine de matchs, même si l’OL aura la possibilité de recruter dès le début du mois de janvier pour repeupler son attaque, ce qui était prévu avant même que le Belge ne se blesse », écrit Hugo Guillemet, journaliste suiveur de l’OL pour le quotidien sportif français.

Un recrutement ciblé devrait donc avoir lieu dans les semaines à venir. Toutefois, les options restent limitées à court terme, car Lyon a déjà utilisé son joker avec la signature d’Hans Hateboer en provenance de Rennes. Le club devra donc patienter jusqu’à la réouverture du marché pour agir.