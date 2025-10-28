La victoire face à Strasbourg (2-1) a laissé un goût amer à l’Olympique Lyonnais. Si les Gones ont pris les trois points, ils ont perdu gros avec la blessure de Malick Fofana. L’ailier belge, véritable dynamiteur du couloir lyonnais, souffre d’une sérieuse lésion à la cheville. Verdict médical sans appel, trois mois d’absence minimum. Un coup dur pour Paulo Fonseca, déjà privé de plusieurs éléments offensifs. Pour pallier cette perte, la direction du club se prépare à agir dès l’ouverture du mercato hivernal.
Mercato : l’OL active ses pistes d'urgence pour remplacer Malick Fofana, blessé
Un choc pour l’OL et Paulo Fonseca
Lundi après-midi, le club a publié un communiqué confirmant la gravité de la blessure de son ailier. Le tacle appuyé d’Ismaël Doukouré lors du match contre Strasbourg a eu des conséquences bien plus lourdes qu’espéré. Le staff médical estime que Malick Fofana manquera près d’une quinzaine de rencontres, toutes compétitions confondues.
Cette absence chamboule les plans de Paulo Fonseca, qui devra composer avec un secteur offensif fragilisé. L’entraîneur portugais comptait sur Fofana pour dynamiser les transitions et déséquilibrer les défenses adverses. Sa blessure oblige donc l’OL à revoir son organisation, au moins jusqu’en janvier.
L’OL prêt à recruter dès janvier
D’après les informations de L’Équipe, le club a déjà prévu de se renforcer sur les ailes dès le mercato d’hiver. « Fofana devrait manquer une quinzaine de matchs, même si l’OL aura la possibilité de recruter dès le début du mois de janvier pour repeupler son attaque, ce qui était prévu avant même que le Belge ne se blesse », écrit Hugo Guillemet, journaliste suiveur de l’OL pour le quotidien sportif français.
Un recrutement ciblé devrait donc avoir lieu dans les semaines à venir. Toutefois, les options restent limitées à court terme, car Lyon a déjà utilisé son joker avec la signature d’Hans Hateboer en provenance de Rennes. Le club devra donc patienter jusqu’à la réouverture du marché pour agir.
Nuamah en renfort, mais l’inquiétude demeure
Dans l’attente d’un nouvel ailier, le staff espère le retour rapide d’Ernest Nuamah. L’international ghanéen, éloigné des terrains depuis plusieurs mois à cause d’une rupture des ligaments croisés, pourrait réintégrer le groupe au cœur de l’hiver. Sa présence offrirait un atout offensif supplémentaire, mais elle ne suffira probablement pas à combler l’absence de Fofana.
D’ici là, des joueurs comme Karabec, Sulc ou encore Afonso Moreira devront élever leur niveau. Ces jeunes éléments, jusque-là en quête de continuité, deviennent presque incontournables pour Fonseca. Le technicien portugais sait qu’il devra gérer cette période avec prudence, tout en maintenant le cap vers les objectifs fixés.
Un mercato crucial pour la suite de la saison
Lyon prépare déjà ses cibles pour janvier. Le club cherche un ailier capable d’apporter percussion et efficacité, qualités qui faisaient la force de Fofana. Reste à savoir quels moyens financiers seront disponibles pour renforcer l’effectif, alors que les priorités sportives s’accumulent.
Une chose est sûre, l’OL ne restera pas inactif. Ce mercato hivernal s’annonce comme un tournant décisif dans la saison lyonnaise, et peut-être même dans la relance du projet initié par Michele Kang et Fonseca.