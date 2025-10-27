Ligue 1, le vestiaire de l'OL vole à la rescousse de Malick Fofana

La blessure de Malick Fofana a laissé un vide immense au sein de l’Olympique Lyonnais. L’ailier belge, victime d’une entorse grave de la cheville droite face à Strasbourg dimanche (2-1), sera éloigné des terrains plusieurs mois. Dans un vestiaire déjà marqué par les coups durs, cette nouvelle a provoqué une onde de tristesse et de solidarité. Les joueurs lyonnais, soudés autour de leur coéquipier, ont multiplié les gestes de soutien pour lui témoigner leur affection et leur confiance en son retour.
Le vestiaire de l’OL sous le choc après la blessure de Malick Fofana
Le verdict est tombé lundi, glaçant le moral du vestiaire lyonnais : Malick Fofana manquera plusieurs mois de compétition après sa blessure contractée à la cheville droite. L’incident est survenu dimanche soir, face à Strasbourg, à la suite d’un tacle d’Ismaël Doukouré. Rapidement évacué sur civière, le jeune Belge a suscité l’inquiétude de ses partenaires. « Je sais juste que ce n’est pas un tricheur. Donc quand je le vois sur la civière, je sais que c’est très sérieux », a confié Moussa Niakhaté en zone mixte après la rencontre.
Corentin Tolisso, capitaine de l’OL, partageait la même inquiétude, évoquant « le point noir de la soirée ». Si les joueurs espéraient alors un simple coup, les images ont rapidement dissipé les doutes : la cheville de Malick Fofana s’est violemment tordue. Le joueur de 20 ans a été conduit à l’hôpital dès le soir du match pour des examens approfondis.
Malick Fofana indisponible jusqu’en 2026
Lundi après-midi, l’Olympique Lyonnais a officialisé la gravité de la blessure de Malick Fofana dans un communiqué : « Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible. »
Selon L’Équipe et RMC Sport, l’international belge ne devrait pas rejouer avant la fin du mois de janvier 2026. Un coup dur pour un OL qui retrouvait de la stabilité sous la houlette de Paulo Fonseca. Malick Fofana, surnommé « Magic » par ses coéquipiers, était devenu l’un des éléments moteurs de l’équipe, tant sur le plan sportif que dans la vie du groupe.
Des messages de soutien unanimes pour Fofana à Lyon
La blessure de Malick Fofana a provoqué une forte émotion dans le vestiaire lyonnais. Très touchés, plusieurs joueurs ont exprimé leur solidarité sur les réseaux sociaux. « Courage mon frérot. On est avec toi », a écrit Corentin Tolisso. Khalis Merah a ajouté : « Force mon frère. Tu vas revenir plus fort. » Tyler Morton, de son côté, a publié un message sur Instagram : « Je te souhaite un prompt rétablissement mon frère ! Nous sommes tous avec toi. »
Entré à sa place lors du match contre Strasbourg et auteur du but victorieux, Afonso Moreira a également adressé ses pensées à l’ailier belge. « Je suis dégoûté pour Malick Fofana », confient d’autres coéquipiers anonymement. Ces témoignages illustrent le lien fort qui unit les joueurs et l’importance de Fofana dans la dynamique collective de l’équipe.
Un vide à combler, un vestiaire mobilisé
Au-delà de son impact sportif, Malick Fofana laisse un vide dans le vestiaire. Considéré comme un moteur d’ambiance et un joueur exemplaire, il contribuait largement à la cohésion du groupe. « Il va beaucoup nous manquer », a reconnu un membre de l’équipe auprès de Foot Mercato. Malgré ce coup dur, le club entend rester concentré sur les échéances à venir.
L’Olympique Lyonnais devra en effet composer sans son ailier vedette dès mercredi, lors de la rencontre face au Paris FC. Paulo Fonseca et son staff cherchent déjà les meilleures options pour pallier cette absence prolongée. Mais à Lyon, personne ne doute que Malick Fofana reviendra plus fort. L’histoire récente du club prouve que la résilience est une marque de fabrique au Groupama Stadium.