Ligue 1, le vestiaire de l'OL vole à la rescousse de Malick Fofana

Le verdict est tombé lundi, glaçant le moral du vestiaire lyonnais : Malick Fofana manquera plusieurs mois de compétition après sa blessure contractée à la cheville droite. L’incident est survenu dimanche soir, face à Strasbourg, à la suite d’un tacle d’Ismaël Doukouré. Rapidement évacué sur civière, le jeune Belge a suscité l’inquiétude de ses partenaires. « Je sais juste que ce n’est pas un tricheur. Donc quand je le vois sur la civière, je sais que c’est très sérieux », a confié Moussa Niakhaté en zone mixte après la rencontre.

Corentin Tolisso, capitaine de l’OL, partageait la même inquiétude, évoquant « le point noir de la soirée ». Si les joueurs espéraient alors un simple coup, les images ont rapidement dissipé les doutes : la cheville de Malick Fofana s’est violemment tordue. Le joueur de 20 ans a été conduit à l’hôpital dès le soir du match pour des examens approfondis.