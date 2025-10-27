L’Olympique Lyonnais traverse une période paradoxale : en pleine renaissance sportive, mais frappé par une lourde blessure. Malick Fofana, grand artisan du début de saison flatteur des Gones, sera écarté des terrains pour plusieurs mois. Une absence qui oblige Paulo Fonseca à revoir sa copie tactique et à trouver des solutions internes, dans un effectif déjà limité par les contraintes financières. Entre ajustements tactiques, jeunes talents à relancer et possible recours à un joker médical, le technicien portugais doit désormais réinventer l’OL sans son atout majeur.
Comment Paulo Fonseca va faire évoluer l'OL sans Malick Fofana ?
- Getty Images
Un succès amer pour Paulo Fonseca et l’OL
Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a signé une victoire précieuse contre Strasbourg (2-1), pour monter à la quatrième place du classement de Ligue 1, à seulement deux points du PSG. Mais cette belle soirée au Groupama Stadium a viré à l’inquiétude avec la blessure de Malick Fofana. Sorti sur civière après un tacle d’Ismaël Doukouré, le jeune belge a immédiatement été transporté à l’hôpital. Ce lundi, l’OL a publié un communiqué confirmant « une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois ». Un véritable coup dur pour Paulo Fonseca, privé de son meilleur joueur sur le plan offensif.
Arrivé avec des ambitions limitées, Paulo Fonseca a pourtant redonné vie à un groupe lyonnais annoncé en difficulté. Avec un effectif restreint, marqué par un mercato « Eco+ » imposé par la DNCG, le technicien portugais a su trouver un équilibre tactique en 4-2-3-1. Dans ce dispositif, Malick Fofana était un élément clé, capable d’apporter percussion, vitesse et justesse technique. Sa blessure laisse donc un vide considérable dans le système offensif lyonnais.
- AFP
Des options internes pour combler le vide laissé par Malick Fofana
Sans son ailier belge, Paulo Fonseca doit désormais réinventer son animation offensive. Le coach de l’OL pourrait d’abord miser sur la continuité en réutilisant des solutions déjà testées. Contre Salzbourg, en Ligue Europa, il avait choisi de faire souffler Malick Fofana et titulariser Pavel Sulc sur le côté gauche, tout en repositionnant Mathys de Carvalho au milieu. Une option qui pourrait revenir sur la table, notamment pour le déplacement de mercredi face au Paris FC (21h05).
Autre alternative crédible : donner davantage de responsabilités au jeune Afonso Moreira, entré en jeu et buteur décisif contre Strasbourg. Ce dernier a marqué des points et pourrait bénéficier de la confiance de Paulo Fonseca pour pallier temporairement l’absence de Malick Fofana. Le technicien portugais pourrait aussi repositionner Adam Karabec sur la gauche, avec Rachid Ghezzal à droite, bien que la condition physique de l’Algérien ne lui permette pas encore d’enchaîner les titularisations.
- AFP
Paulo Fonseca face à un casse-tête tactique à l’OL
L’entraîneur lyonnais ne devrait pas bouleverser son schéma de jeu. Le 4-2-3-1, bien rodé depuis le début de la saison, restera la base de travail. Cependant, sans Malick Fofana, l’OL risque de perdre en intensité sur les transitions offensives. Pour compenser, Paulo Fonseca pourrait encourager ses latéraux à prendre plus de profondeur, tout en donnant davantage de liberté à ses milieux offensifs pour créer le déséquilibre.
Dans cette période d’ajustement, l’ancien coach du LOSC sait que le collectif devra compenser l’absence de son ailier belge. D’autant que l’agenda de l’OL ne laisse pas de répit : un déplacement délicat chez le Real Betis en Ligue Europa, puis la réception du Paris Saint-Germain en novembre. Paulo Fonseca devra gérer à la fois la fatigue et la pression, tout en maintenant la dynamique qui a relancé les Gones en championnat.
- AFP
Un joker médical pour pallier l’absence de Malick Fofana ?
Sur le plan administratif, une option pourrait soulager l’entraîneur lyonnais. En raison de la durée de l’indisponibilité de Malick Fofana - supérieure à trois mois - l’Olympique Lyonnais a la possibilité de recruter un joker médical, selon Foot Mercato. Cette clause permet au club de signer un joueur évoluant déjà en France, sans attendre la réouverture du mercato. Toutefois, l’opération devra s’inscrire dans les limites financières imposées par la DNCG.
L’OL a déjà utilisé un joker simple pour enregistrer Hans Hateboer, mais la direction pourrait envisager une nouvelle manœuvre afin de donner plus de profondeur à son effectif offensif. La priorité reste néanmoins de trouver la solution la plus cohérente pour remplacer un joueur aussi influent que Malick Fofana, dont la détermination et la fraîcheur manqueront forcément à Paulo Fonseca dans les semaines à venir.