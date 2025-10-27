Comment Paulo Fonseca va faire évoluer l'OL sans Malick Fofana ?

Sans son ailier belge, Paulo Fonseca doit désormais réinventer son animation offensive. Le coach de l’OL pourrait d’abord miser sur la continuité en réutilisant des solutions déjà testées. Contre Salzbourg, en Ligue Europa, il avait choisi de faire souffler Malick Fofana et titulariser Pavel Sulc sur le côté gauche, tout en repositionnant Mathys de Carvalho au milieu. Une option qui pourrait revenir sur la table, notamment pour le déplacement de mercredi face au Paris FC (21h05).

Autre alternative crédible : donner davantage de responsabilités au jeune Afonso Moreira, entré en jeu et buteur décisif contre Strasbourg. Ce dernier a marqué des points et pourrait bénéficier de la confiance de Paulo Fonseca pour pallier temporairement l’absence de Malick Fofana. Le technicien portugais pourrait aussi repositionner Adam Karabec sur la gauche, avec Rachid Ghezzal à droite, bien que la condition physique de l’Algérien ne lui permette pas encore d’enchaîner les titularisations.