OFFICIEL - Une pépite du PSG snobe la France pour le Sénégal

Né à Trappes, Mbaye a gravi patiemment les échelons au centre de formation du PSG avant d’intégrer le groupe professionnel cette saison. Ses entrées en jeu ont séduit Luis Enrique, mais aussi les observateurs du football africain. Son choix de rejoindre le Sénégal, pays d’origine de l’un de ses parents, notamment son père, semblait donc une suite logique à son ascension.

Le jeune ailier, remarqué pour sa vitesse et sa percussion sur le flanc droit, rejoint une sélection riche en talents offensifs. Et pas n’importe laquelle : le Sénégal, champion d’Afrique 2021, affiche clairement ses ambitions pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Mbaye, désormais convoqué pour les deux prochains matchs amicaux des Lions de la Teranga, aura l’occasion de faire ses premiers pas avec les A contre le Brésil le 15 novembre, puis face au Kenya le 18.