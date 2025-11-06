Le choix d’un joueur peut parfois changer le destin d’une sélection. Ibrahim Mbaye, révélation de ce début de saison au Paris Saint-Germain, vient d’en faire la démonstration. Formé au sein du club parisien et longtemps international français dans les catégories jeunes, l’ailier de 17 ans a décidé de défendre désormais les couleurs du Sénégal. Une décision forte, mûrement réfléchie, qui récompense aussi ses débuts convaincants avec le PSG. Sa première convocation avec les Lions de la Teranga vient d’être officialisée.
OFFICIEL - Une pépite du PSG snobe la France pour le Sénégal
- Getty Images Sport
Ibrahim Mbaye dit oui au Sénégal
Né à Trappes, Mbaye a gravi patiemment les échelons au centre de formation du PSG avant d’intégrer le groupe professionnel cette saison. Ses entrées en jeu ont séduit Luis Enrique, mais aussi les observateurs du football africain. Son choix de rejoindre le Sénégal, pays d’origine de l’un de ses parents, notamment son père, semblait donc une suite logique à son ascension.
Le jeune ailier, remarqué pour sa vitesse et sa percussion sur le flanc droit, rejoint une sélection riche en talents offensifs. Et pas n’importe laquelle : le Sénégal, champion d’Afrique 2021, affiche clairement ses ambitions pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Mbaye, désormais convoqué pour les deux prochains matchs amicaux des Lions de la Teranga, aura l’occasion de faire ses premiers pas avec les A contre le Brésil le 15 novembre, puis face au Kenya le 18.
- Getty Images Sport
Une décision applaudie au Sénégal
Sa convocation fait déjà parler à Dakar. Les supporters se réjouissent de l’arrivée d’un nouveau talent prometteur dans un secteur offensif déjà bien fourni. Le sélectionneur Pape Thiaw compte sur cette jeunesse pour insuffler une nouvelle énergie au groupe. En vue de la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le staff sénégalais multiplie les essais et les ajustements.
Avec Ibrahim Mbaye, le Sénégal s’offre un profil moderne : technique, rapide, et doté d’un sens du but prononcé. Autant d’atouts qui pourraient lui permettre de s’imposer rapidement s’il continue sur sa lancée parisienne.
- AFP
Une perte pour les Bleuets et un casse-tête pour le PSG
Pour la Fédération française de football, c’est une désillusion. Ibrahim Mbaye faisait partie des jeunes les plus prometteurs du vivier tricolore, avec des passages remarqués en U16, U17, U18 et U20. Mais le joueur a préféré suivre son cœur et se rapprocher de ses racines.
Cette décision aura aussi un impact pour le PSG. Si Mbaye s’impose dans la sélection sénégalaise, il devrait manquer plusieurs semaines de compétition pendant la prochaine CAN. Luis Enrique, déjà privé de plusieurs éléments durant cette période, devra revoir sa rotation offensive.
La liste du Sénégal contre le Brésil et le Kenya :
Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf.
Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf.
Milieux : Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Mamadou Lamine Camara, Pathé Ciss, Rassoul Ndiaye, Pape Gueye.
Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Habib Diallo.