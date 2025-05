Luis Enrique en est fan : Ibrahim Mbaye, la future méga-star du Paris Saint-Germain, c'est lui !

À 17 ans, l'attaquant surdoué Ibrahim Mbaye vient de signer pro au PSG. Portrait d'un futur grand.

Que le Paris Saint-Germain réalise enfin ou non son grand rêve de remporter la Ligue des Champions à Munich à la fin du mois, une chose est d'ores et déjà une certitude limpide : l'entraîneur Luis Enrique a entre ses mains un effectif absolument pléthorique, regorgeant de talents purs, particulièrement dans le secteur offensif.

En effet, il est aujourd'hui bien difficile d'imaginer une autre équipe en Europe pouvant se targuer de posséder une telle collection d'ailiers aussi merveilleux que variés. Avec ses chaussettes traditionnellement baissées et ses dribbles aussi dévastateurs qu'élégants, Khvicha Kvaratskhelia est un magnifique et glorieux clin d'œil à une époque révolue du football. Ousmane Dembélé, désormais candidat crédible au Ballon d'Or, semble enfin réaliser et exploiter pleinement son immense potentiel au Parc des Princes, après son passage pour le moins mitigé et décevant sous les couleurs du FC Barcelone. Pendant ce temps, les jeunes Bradley Barcola et Désiré Doué ont amplement démontré cette saison pourquoi ils sont depuis longtemps considérés dans les cercles avisés du football français comme de potentielles superstars mondiales en devenir.

Dans ce contexte d'abondance offensive, il paraît donc presque injuste, voire déloyal pour la concurrence, que le PSG compte en plus dans ses rangs un autre espoir offensif aussi incroyablement excitant et prometteur qu'Ibrahim Mbaye. Un adolescent qui bat déjà des records de précocité, un joueur si manifestement doué et pétri de talent qu'il possède une réelle et sérieuse chance de s'imposer comme un titulaire régulier au sein du prestigieux onze de départ de Luis Enrique au cours des deux prochaines saisons...