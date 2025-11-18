À l’approche du déplacement à Nice, l’Olympique de Marseille espérait que la trêve internationale offrirait un peu de répit à un effectif fortement touché par les pépins physiques. Entre retours encourageants, incertitudes persistantes et nouveaux coups d’arrêt, la situation médicale du club marseillais reste contrastée. Si certains cadres entrevoient enfin une reprise proche, d’autres devront encore patienter, au grand regret du staff. L’OM aborde ce rendez-vous avec l’espoir d’un groupe légèrement renforcé, mais toujours marqué par de lourdes absences qui influeront sur les choix de Roberto De Zerbi.
OM, les nouvelles rassurantes des blessés avant Nice
Une trêve à deux visages pour Marseille
Pour l’OM, la trêve internationale devait permettre de stabiliser un groupe amoindri. Les dernières nouvelles venues du service médical se révèlent mitigées. Leo Balerdi, touché au mollet gauche avant la pause, a profité de cette période pour récupérer et réintégrer les séances collectives. Un signal positif pour l’OM, qui espère le compter parmi les disponibles pour le déplacement à Nice vendredi. À l’inverse, Amir Murillo, parti avec la sélection panaméenne, est revenu blessé à la cuisse sans avoir disputé la moindre minute, indique RMC Sport. Sa blessure, dont la gravité reste à déterminer, prive d’ores et déjà l’OM d’une solution sur le couloir droit.
La situation se complique davantage pour Nayef Aguerd. Resté en soins avec le Maroc en raison d’une pubalgie, il a finalement regagné Marseille en fin de semaine dernière. L’OM devra composer sans lui pour Nice, et aucune date de reprise n’a pour l’instant été annoncée. Avec la CAN approchant (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), le staff se montre extrêmement prudent. L’état de forme du défenseur central reste donc une préoccupation majeure pour l’OM, qui doit ajuster ses plans défensifs dans l’immédiat.
Hamed Traoré et Gouiri encore loin d’un retour
Les préoccupations ne s’arrêtent pas là pour l’OM, puisque plusieurs autres joueurs clés poursuivent des protocoles plus longs. Amine Gouiri, opéré de l’épaule, poursuit une partie de sa rééducation à la clinique Aspetar, au Qatar. L’OM se montre optimiste quant à un retour en janvier, mais aucune date précise n’a encore été avancée. Dans le même temps, Facundo Medina, en convalescence après une blessure à la cheville droite, espère retrouver la compétition en décembre, ce qui représenterait une bonne nouvelle pour la défense de l’OM si le calendrier reste respecté.
La situation de Hamed Junior Traoré reste en revanche plus incertaine. Touché à la cuisse droite, l’international ivoirien voit son absence se prolonger au grand désarroi de Roberto De Zerbi, qui compte énormément sur sa polyvalence. Pour l’OM, le flou autour de Traoré s’ajoute à une série de blessés qui fragilise encore l’équilibre de l’entrejeu. Alors que le déplacement à Nice approche, les perspectives de retour rapide semblent limitées pour ces trois joueurs, laissant l’OM face à des choix restreints.
Des retours espérés pour renforcer l’OM avant Nice
Dans ce contexte délicat, l’OM peut toutefois se réjouir de quelques signaux encourageants. Outre Leo Balerdi, Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia ont profité de la trêve pour retrouver du rythme. Présents dans le groupe contre Brest, mais non utilisés en raison du déroulement favorable de la rencontre, ils ont pu enchaîner des séances pleines et devraient logiquement intégrer la préparation complète du match contre Nice. Leur montée en puissance représente un atout non négligeable pour l’OM, qui a souffert d’un manque de profondeur lors des dernières semaines.
L’absence d’Amir Murillo, confirmée pour la rencontre, vient tout de même assombrir cette dynamique. Blessé à la cuisse et déjà de retour à Marseille avant même Panama - Salvador, il devra passer des examens pour déterminer la gravité exacte du problème, d’après RMC Sport. Ce nouveau contretemps rappelle à quel point l’OM peine à aligner un groupe complet depuis plusieurs mois. À l’approche du choc face à Nice (vendredi, 20h 45), le club marseillais devra donc s’appuyer sur ses forces retrouvées tout en jonglant avec une liste de blessés toujours conséquente.