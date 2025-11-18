OM, les nouvelles rassurantes des blessés avant Nice

Pour l’OM, la trêve internationale devait permettre de stabiliser un groupe amoindri. Les dernières nouvelles venues du service médical se révèlent mitigées. Leo Balerdi, touché au mollet gauche avant la pause, a profité de cette période pour récupérer et réintégrer les séances collectives. Un signal positif pour l’OM, qui espère le compter parmi les disponibles pour le déplacement à Nice vendredi. À l’inverse, Amir Murillo, parti avec la sélection panaméenne, est revenu blessé à la cuisse sans avoir disputé la moindre minute, indique RMC Sport. Sa blessure, dont la gravité reste à déterminer, prive d’ores et déjà l’OM d’une solution sur le couloir droit.

La situation se complique davantage pour Nayef Aguerd. Resté en soins avec le Maroc en raison d’une pubalgie, il a finalement regagné Marseille en fin de semaine dernière. L’OM devra composer sans lui pour Nice, et aucune date de reprise n’a pour l’instant été annoncée. Avec la CAN approchant (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), le staff se montre extrêmement prudent. L’état de forme du défenseur central reste donc une préoccupation majeure pour l’OM, qui doit ajuster ses plans défensifs dans l’immédiat.