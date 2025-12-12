Mohamed Salah et Liverpool, la grande réconciliation

En conférence de presse, Arne Slot a commenté la situation avec clarté : « Est-ce que je veux qu'il reste ? C'est une autre façon de poser la question, mais la prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera avec lui. Je ne vois aucune raison de ne pas vouloir qu'il reste », a-t-il déclaré vendredi, confirmant la volonté du club de maintenir Mohamed Salah au sein du groupe malgré les tensions récentes, selon RMC Sport.

Cette décision marque un point tournant dans la relation entre Mohamed Salah et Liverpool. Sa présence face à Brighton permettra non seulement à l’attaquant égyptien de retrouver le terrain, mais aussi d’apaiser les tensions avec l’équipe et la direction. Le technicien néerlandais souligne ainsi l’importance de la communication et de la cohésion dans le vestiaire, offrant à Mohamed Salah l’opportunité de démontrer son engagement pour le reste de la saison.