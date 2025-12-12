Après une semaine marquée par des tensions et des déclarations polémiques, Mohamed Salah s’apprête à retrouver le groupe de Liverpool. L’attaquant égyptien, au cœur des projecteurs et des critiques, bénéficie désormais d’une discussion constructive avec son entraîneur Arne Slot. Sa présence pour le match de Premier League face à Brighton ce samedi marque une étape clé de cette réconciliation. Avant son départ pour la Coupe d’Afrique des Nations, Mohamed Salah pourrait ainsi tourner la page d’une période délicate et offrir une nouvelle image de cohésion au sein des Reds, tout en laissant planer le suspense sur son avenir à Anfield en 2026.
Mohamed Salah et Liverpool, la grande réconciliation
Une semaine agitée et des tensions apaisées à Liverpool
Ces derniers jours, l’incertitude régnait autour de Mohamed Salah après ses déclarations choc suite au match contre Leeds. L’attaquant de 33 ans avait exprimé sa frustration face à son déclassement dans la hiérarchie offensive : « J'ai l'impression que le club m'a laissé tomber », avait-il déclaré à la presse, s’en prenant directement à Arne Slot, qui l’avait écarté pour la rencontre de Ligue des champions face à l’Inter Milan remportée par Liverpool mardi (1-0).
Le doute planait donc sur sa participation au match de Premier League contre Brighton ce samedi. Une discussion déterminante entre Mohamed Salah et son entraîneur Arne Slot était prévue vendredi pour décider de son inclusion dans le groupe. Les échanges ont visiblement été constructifs, selon Sky Sports, ouvrant la voie à une réconciliation et à un retour sur la pelouse d’Anfield avant son départ pour la CAN au Maroc.
Arne Slot ouvre la porte à un retour de Mohamed Salah
En conférence de presse, Arne Slot a commenté la situation avec clarté : « Est-ce que je veux qu'il reste ? C'est une autre façon de poser la question, mais la prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera avec lui. Je ne vois aucune raison de ne pas vouloir qu'il reste », a-t-il déclaré vendredi, confirmant la volonté du club de maintenir Mohamed Salah au sein du groupe malgré les tensions récentes, selon RMC Sport.
Cette décision marque un point tournant dans la relation entre Mohamed Salah et Liverpool. Sa présence face à Brighton permettra non seulement à l’attaquant égyptien de retrouver le terrain, mais aussi d’apaiser les tensions avec l’équipe et la direction. Le technicien néerlandais souligne ainsi l’importance de la communication et de la cohésion dans le vestiaire, offrant à Mohamed Salah l’opportunité de démontrer son engagement pour le reste de la saison.
Mohamed Salah attendu à Liverpool après la CAN
Mohamed Salah sera donc bien présent dans le groupe des Reds pour affronter Brighton ce samedi à 16h, comme confirmé par RMC Sport. Ce match constitue pour lui la dernière chance de fouler la pelouse d’Anfield en 2025 avant de rejoindre la sélection égyptienne pour la Coupe d’Afrique des Nations, programmée du 21 décembre au 18 janvier.
Le retour de Mohamed Salah intervient dans un contexte où Liverpool souhaite stabiliser son effectif et préparer la suite de la saison avec un groupe réconcilié. L’attaquant pourra ainsi reprendre ses repères sur le terrain, renforcer la dynamique collective et tourner la page d’une semaine agitée, tout en montrant son importance pour le club avant son départ temporaire pour la CAN.
Un avenir incertain pour Mohamed Salah
La grande question qui demeure concerne l’avenir de Mohamed Salah à Liverpool après la CAN et au-delà de 2025. Le mercato d’hiver pourrait jouer un rôle déterminant dans la suite de son aventure avec les Reds, selon RMC Sport. Le retour sur la pelouse face à Brighton permettra de jauger son niveau de forme et son état d’esprit, deux éléments essentiels pour décider de sa prolongation ou d’un éventuel transfert.
Si cette réconciliation confirme la volonté du club de conserver Mohamed Salah et celle de l’attaquant de rester performant, la période post-CAN sera cruciale. Liverpool devra alors évaluer sa stratégie sportive et sa relation avec l’attaquant égyptien pour 2026, dans un contexte où chaque décision pourrait influencer la saison prochaine.