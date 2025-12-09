Liverpool, l’Arabie Saoudite passe à l’offensive pour Mohamed Salah

Mohamed Salah est aujourd’hui au cœur d’une situation tendue avec Liverpool, et cette crispation attire fortement l’attention du Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite. Selon les informations rapportées par RMC Sport, une source interne au PIF a confirmé auprès de l’AFP suivre de très près le dossier Mohamed Salah et envisager une opération rapide. Le joueur “pourrait faire l’objet d’un transfert dès cet hiver”. Cette même source, citée anonymement, ajoute : “Nous suivons de près la situation de Salah”, un message révélateur de l’intérêt croissant porté à l’ailier.

Le contexte sportif de Mohamed Salah à Liverpool renforce cette dynamique. L’attaquant de 33 ans a été écarté du groupe retenu pour la rencontre de Ligue des champions contre l’Inter Milan, un événement qui confirme la rupture entre lui et le club. Toujours d’après les propos recueillis, la source saoudienne estime déjà qu’un accord pourrait intervenir à court terme, évoquant autant un prêt qu’un transfert définitif : “Nous pensons qu'il y a une possibilité pour un transfert, que ce soit sous forme de prêt ou d'achat”.