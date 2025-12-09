L’avenir de Mohamed Salah prend une tournure de plus en plus inattendue à Liverpool, tandis qu’un acteur majeur du football mondial semble décidé à accélérer. L’attaquant égyptien, en pleine rupture avec les Reds après des déclarations brûlantes, suscite désormais l’intérêt direct de l’Arabie Saoudite. À l’approche d’un mercato hivernal qui s’annonce explosif, les signaux convergent vers une possible offensive déterminante. Une séquence qui pourrait bouleverser la hiérarchie européenne et précipiter un départ historique.
Liverpool, l’Arabie Saoudite passe à l’offensive pour Mohamed Salah
Mohamed Salah en disgrâce à Liverpool, l’Arabie Saoudite s’active
Mohamed Salah est aujourd’hui au cœur d’une situation tendue avec Liverpool, et cette crispation attire fortement l’attention du Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite. Selon les informations rapportées par RMC Sport, une source interne au PIF a confirmé auprès de l’AFP suivre de très près le dossier Mohamed Salah et envisager une opération rapide. Le joueur “pourrait faire l’objet d’un transfert dès cet hiver”. Cette même source, citée anonymement, ajoute : “Nous suivons de près la situation de Salah”, un message révélateur de l’intérêt croissant porté à l’ailier.
Le contexte sportif de Mohamed Salah à Liverpool renforce cette dynamique. L’attaquant de 33 ans a été écarté du groupe retenu pour la rencontre de Ligue des champions contre l’Inter Milan, un événement qui confirme la rupture entre lui et le club. Toujours d’après les propos recueillis, la source saoudienne estime déjà qu’un accord pourrait intervenir à court terme, évoquant autant un prêt qu’un transfert définitif : “Nous pensons qu'il y a une possibilité pour un transfert, que ce soit sous forme de prêt ou d'achat”.
L’Arabie Saoudite veut Mohamed Salah dès cet hiver
Le nom de Mohamed Salah revient avec insistance dans les discussions entourant le mercato hivernal. La même source citée par RMC Sport précise qu’il n’y a “pas encore de négociations ou de discussions directes avec le club”, mais insiste sur une volonté forte de conclure dès janvier. Cette anticipation témoigne de la stratégie saoudienne : attirer une star mondiale capable de renforcer l’image et la compétitivité du championnat local. Mohamed Salah, figure emblématique du football africain, représente une cible idéale pour ce type de projet.
La tension entre Mohamed Salah et Liverpool s’est amplifiée après sa sortie médiatique à Leeds. L’Égyptien avait affirmé que la situation actuelle n’était “pas acceptable”, dénonçant des “promesses” non tenues, et assurant n’avoir “plus aucune relation” avec Arne Slot. Mohamed Salah a également été aperçu seul au centre d’entraînement des Reds, un signe supplémentaire de son isolement. L’ancien joueur de la Roma avait même sous-entendu que la réception de Brighton (samedi, 16h) pourrait être son dernier match avec Liverpool.
La Saudi Pro League s’arrache déjà Salah
Une éventuelle arrivée de Mohamed Salah en Arabie Saoudite s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la Saudi Pro League avec des joueurs de renommée mondiale. La même source insiste sur le potentiel du joueur à dynamiser le championnat : “Salah n'a que 33 ans et il a encore beaucoup à offrir ici”. Cette déclaration illustre la détermination du PIF à attirer une nouvelle icône offensive, après avoir déjà recruté plusieurs grandes figures internationales ces dernières années.
Mohamed Salah bénéficie d’un intérêt qui dépasse les clubs directement contrôlés par le PIF. La source citée mentionne notamment Al-Qadisiyah, propriété d’Aramco, comme autre prétendant possible. Le fait qu’un nombre élargi de structures sportives saoudiennes souhaite inclure Mohamed Salah dans leur projet confirme la valeur stratégique du joueur. L'Égyptien apporterait en effet un impact sportif, médiatique et commercial majeur à la Saudi Pro League.