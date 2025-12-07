Messi : Pourquoi ce 49e trophée est unique (et pas comme les autres) !

Au panthéon surchargé de Lionel Messi, où s'entassent désormais 49 trophées, il serait tentant de classer cette MLS Cup 2025 comme une simple ligne supplémentaire, une retraite dorée sous le soleil de Floride. Ce serait une erreur fondamentale d'analyse. Le sacre décroché la nuit dernière face à Vancouver (3-1) possède une saveur unique. À Miami, Messi n'a pas hérité d'une dynastie toute faite ni rejoint une armada de stars déjà titrée comme à Paris. Il a pris une franchise dernière du classement à son arrivée pour la bâtir et l'emmener au sommet. Ce titre est celui de la construction, pas de la consommation.