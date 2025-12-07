Messi enfin soulagé ! Premier trophée en MLS

Maintenant que l'Argentin a permis à l'Inter Miami de décrocher son premier titre de franchise, il a admis que c'était leur principal objectif cette saison et a salué l'effort collectif de l'équipe de Javier Mascherano pour y parvenir.

Après avoir reçu le titre de MVP de la MLS à l'issue du match, Messi a reconnu que ce trophée était l'aboutissement d'un long travail :

« Il y a trois ans, j'ai décidé de venir en MLS, et aujourd'hui, nous sommes champions de MLS », a-t-il déclaré. « Nous avons atteint les demi-finales de la Coupe des Champions de la CONCACAF. L'année dernière, nous avons été éliminés dès le premier tour du championnat. Cette année, remporter la MLS était l'un de nos principaux objectifs. L'équipe a fourni un effort considérable – ce fut une saison très longue, avec de nombreux matchs – et nous avons été à la hauteur tout au long de la saison. C'est le moment que j'attendais, et que nous attendions tous. C'est magnifique pour nous. » Ils le méritaient.

Messi a été brillant lors du match décisif de la saison, impliqué dans les trois buts de l'Inter Miami et délivrant deux passes décisives. C'est son 48e titre.

L'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, a affirmé que Messi avait été « important » dans le parcours des Herons jusqu'en finale de la MLS Cup, dans un bilan élogieux de l'impact de son joueur vedette après le match.

« Il a fourni un effort considérable lors de ces deux, trois, quatre derniers matchs, ce qui montre à quel point la victoire est importante pour lui. Je ne lui ai pas demandé de faire ça, mais cela montre à quel point c'est spécial. Il est venu ici pour gagner ce trophée », a déclaré l'entraîneur.

Les Herons ont pris l'avantage contre Vancouver, mais ont concédé l'égalisation en seconde période. Deux passes décisives de Messi leur ont ensuite permis de prendre le large et de venir à bout d'une équipe de Vancouver qui n'a pas été à la hauteur ce jour-là.