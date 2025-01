Javier Mascherano retrouve Messi, Suarez et Busquets à l’Inter Miami. Mais cette réunion suffira-t-elle à répondre aux attentes élevées ?

Javier Mascherano a rapidement trouvé ses marques en Floride. Lors du MLS Media Day, le nouvel entraîneur de l’Inter Miami est apparu détendu et confiant, répondant aux questions en anglais et en espagnol. Pas de faux pas, pas de controverse. Une maîtrise parfaite pour ses premiers jours à la tête d’un des clubs les plus scrutés des États-Unis. Mais alors que les attentes sont immenses, peut-il vraiment réussir à transformer l'Inter Miami en machine à trophées ?