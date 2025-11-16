Mercato, une cible alléchante échappe à l'OL

L’Olympique Lyonnais s’est positionné sur la situation d’un milieu offensif évalué comme capable d’apporter technicité et polyvalence à l’équipe de Paulo Fonseca. La réflexion du club s’est accélérée en observant son faible temps de jeu depuis le début de saison, laissant espérer une ouverture sur le marché. Pourtant, dès les premiers échanges, la solidité des exigences du Fenerbahçe a instantanément réduit les marges de manœuvre lyonnaises, qui cherchent à renforcer leur effectif sans mettre en péril un équilibre financier fragile.

L’identité de cette cible, Sebastian Szymanski, apparaît dans ce contexte comme un enjeu majeur pour l’OL. Avec seulement 409 minutes de jeu en championnat - soit 38 % du temps total - le joueur polonais cherche une porte de sortie cet hiver. Milieu offensif capable d’évoluer également sur le côté droit, Sebastian Szymanski coche toutes les cases recherchées par le staff lyonnais. Toutefois, la situation sportive délicate du Fenerbahçe depuis le départ d’Edin Džeko n’a pas suffi à faire baisser les prétentions du club turc.