Mercato : l’OL fonce sur un joueur de Fenerbahçe pour remplacer Fofana

D’après Transferfeed, les Rhodaniens se sont réactivés sur un autre dossier déjà évoqué l’été dernier. Le nom de Sebastian Szymanski refait surface. Le milieu offensif polonais de Fenerbahçe, âgé de 26 ans, coche toutes les cases recherchées par Lyon. Expérimenté, international régulier avec la Pologne (49 sélections), il possède un volume de jeu et une qualité technique qui séduisent le staff.

L’été dernier, José Mourinho, alors entraîneur du club turc, s’était opposé à son départ. Mais depuis le licenciement du Special One, la situation a évolué. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, serait désormais plus ouvert à un transfert. D’après Fanatik, il souhaite quitter la Turquie dès cet hiver.

Statistiquement, sa saison reste correcte sans être flamboyante. En 17 matchs, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Sa capacité à évoluer dans l’axe ou sur le côté droit pourrait offrir plusieurs options tactiques à Paulo Fonseca. En cas de signature, Pavel Sulc ou Adam Karabec pourraient être repositionnés à gauche pour pallier l’absence de Fofana.