Le sort s’acharne sur l’Olympique lyonnais. Après avoir perdu Ernest Nuamah sur une grave blessure depuis plusieurs mois, les Gones voient désormais Malick Fofana rejoindre l’infirmerie pour trois longs mois. Cette situation complique la tâche de Paulo Fonseca, qui doit composer sans deux de ses ailiers les plus percutants. Le club rhodanien n’a toutefois pas l’intention de rester les bras croisés. Les dirigeants préparent déjà le terrain pour le mercato d’hiver et plusieurs noms circulent, dont celui d’un joueur bien connu en Turquie.
Mercato : l’OL fonce sur un joueur de Fenerbahçe pour remplacer Fofana
Une blessure qui change les plans de Lyon
Le coup dur est tombé comme un orage en plein ciel bleu. Victime d’un tacle violent lors du dernier match de Ligue 1, Malick Fofana souffre d’une blessure sérieuse qui l’éloignera des terrains pendant environ trois mois. À seulement 20 ans, le jeune Belge venait pourtant de s’imposer comme une pièce essentielle du dispositif lyonnais.
Cette absence s’ajoute à celle d’Ernest Nuamah, forfait depuis plusieurs semaines après une rupture des ligaments croisés. Face à une attaque décimée, la direction de l’OL envisage désormais d’agir dès janvier. Les dirigeants veulent éviter un scénario catastrophique et offrir à leur entraîneur un renfort offensif capable de relancer la machine dès la reprise.
Fabio Carvalho, une option sur la table
Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, Fabio Carvalho figure parmi les cibles prioritaires de Lyon et de Strasbourg pour ce mercato d’hiver. L’ailier portugais, actuellement à Brentford, ne cache plus son envie de changer d’air afin de retrouver du temps de jeu. À 23 ans, il représente une opportunité intéressante et relativement abordable.
Sa valeur marchande, estimée à 14 millions d’euros par Transfermarkt, reste toutefois élevée pour un prêt sans garantie de performance immédiate. L’Olympique lyonnais, prudent sur le plan financier, explore donc d’autres pistes en parallèle.
Sebastian Szymanski, une cible de choix pour les Gones
D’après Transferfeed, les Rhodaniens se sont réactivés sur un autre dossier déjà évoqué l’été dernier. Le nom de Sebastian Szymanski refait surface. Le milieu offensif polonais de Fenerbahçe, âgé de 26 ans, coche toutes les cases recherchées par Lyon. Expérimenté, international régulier avec la Pologne (49 sélections), il possède un volume de jeu et une qualité technique qui séduisent le staff.
L’été dernier, José Mourinho, alors entraîneur du club turc, s’était opposé à son départ. Mais depuis le licenciement du Special One, la situation a évolué. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, serait désormais plus ouvert à un transfert. D’après Fanatik, il souhaite quitter la Turquie dès cet hiver.
Statistiquement, sa saison reste correcte sans être flamboyante. En 17 matchs, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Sa capacité à évoluer dans l’axe ou sur le côté droit pourrait offrir plusieurs options tactiques à Paulo Fonseca. En cas de signature, Pavel Sulc ou Adam Karabec pourraient être repositionnés à gauche pour pallier l’absence de Fofana.
Une bataille à venir sur le marché
Le dossier Szymanski ne s’annonce pas simple. Plusieurs clubs allemands se seraient déjà positionnés selon Florian Plettenberg. Fenerbahçe, de son côté, n’entend pas brader son joueur, estimé lui aussi à 14 millions d’euros.
L’OL devra donc composer avec la concurrence tout en négociant habilement pour ne pas déséquilibrer ses finances. Mais la détermination du club lyonnais reste intacte. Après un début de saison prometteur, Paulo Fonseca veut maintenir la dynamique et éviter que la blessure de Fofana ne vienne freiner l’élan collectif.
L’hiver s’annonce donc animé du côté du Groupama Stadium, où la quête d’un nouvel ailier pourrait bien être la priorité numéro un.