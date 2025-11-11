Mercato : Après Endrick, l'OL fonce sur un autre joueur de Liga

L’Olympique Lyonnais ne veut rien laisser au hasard en vue du mercato d’hiver. Après avoir bouclé le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, les dirigeants rhodaniens multiplient les pistes pour densifier leur entrejeu. Une stratégie cohérente, selon Matthieu Louis-Jean, directeur technique du club, qui rappelait récemment les ambitions du recrutement lyonnais : « Nous avons désormais un scout portugais chargé du Portugal et de l’Espagne. » Une déclaration révélatrice d’un virage assumé vers le marché ibérique.

Grâce à ce réseau élargi, l’OL a déjà mis la main sur Ruben Kluivert et Afonso Moreira, tous deux venus du Portugal. Mais cet hiver, les regards se tournent vers la Liga, où un profil précis attire particulièrement l’attention du club. Tandis que l’arrivée d’Endrick semble imminente, Lyon veut renforcer un secteur de jeu clé : le milieu de terrain. C’est en Espagne qu’une nouvelle opportunité vient de surgir, avec un joueur dont le potentiel attire depuis plusieurs mois l’œil des recruteurs européens.