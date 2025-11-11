À Lyon, le mercato hivernal s’annonce bouillant. Alors que le dossier menant à Endrick touche à sa conclusion, le club rhodanien ne compte pas s’arrêter là. Les dirigeants lyonnais explorent déjà d’autres pistes ambitieuses, cette fois du côté de la Liga, pour renforcer un effectif encore en quête d’équilibre. Une nouvelle cible a été identifiée en Espagne, et son profil plaît particulièrement à la cellule de recrutement. Entre stratégie, patience et audace, l’Olympique Lyonnais poursuit sa mue avec une nouvelle opération d’envergure sur le marché européen.
Mercato : Après Endrick, l'OL fonce sur un autre joueur de Liga
L’OL élargit ses ambitions sur le marché espagnol
L’Olympique Lyonnais ne veut rien laisser au hasard en vue du mercato d’hiver. Après avoir bouclé le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, les dirigeants rhodaniens multiplient les pistes pour densifier leur entrejeu. Une stratégie cohérente, selon Matthieu Louis-Jean, directeur technique du club, qui rappelait récemment les ambitions du recrutement lyonnais : « Nous avons désormais un scout portugais chargé du Portugal et de l’Espagne. » Une déclaration révélatrice d’un virage assumé vers le marché ibérique.
Grâce à ce réseau élargi, l’OL a déjà mis la main sur Ruben Kluivert et Afonso Moreira, tous deux venus du Portugal. Mais cet hiver, les regards se tournent vers la Liga, où un profil précis attire particulièrement l’attention du club. Tandis que l’arrivée d’Endrick semble imminente, Lyon veut renforcer un secteur de jeu clé : le milieu de terrain. C’est en Espagne qu’une nouvelle opportunité vient de surgir, avec un joueur dont le potentiel attire depuis plusieurs mois l’œil des recruteurs européens.
L’OL cible Arsen Zakharyan
D’après les informations de Sport Express, le club lyonnais s’intéresse de près à Arsen Zakharyan, milieu offensif russe évoluant à la Real Sociedad. Âgé de 22 ans, le joueur s’est imposé comme un jeune talent à suivre depuis ses débuts au Dynamo Moscou. Arrivé à Saint-Sébastien en 2023, il découvre la rigueur tactique du championnat espagnol et poursuit sa progression dans un environnement compétitif. Malgré un temps de jeu encore limité (7 apparitions toutes compétitions confondues, dont une titularisation), Zakharyan a déjà marqué les esprits par sa vision du jeu et sa qualité technique.
International russe depuis les catégories U15, Arsen Zakharyan compte huit sélections avec la Sbornaïa. Cette saison, il affiche un but inscrit, mais aucune passe décisive, une ligne de statistiques modeste qui n’a toutefois pas refroidi l’intérêt de l’OL. Selon la même source, Lyon envisagerait un prêt avec option d’achat, une formule privilégiée par les dirigeants afin de maîtriser les risques financiers tout en misant sur la jeunesse et la créativité du joueur.
La Real Sociedad ferme la porte, Lyon se fie à la volonté de Zakharyan
Toutefois, le dossier Arsen Zakharyan ne s’annonce pas simple à boucler. La Real Sociedad, satisfaite de ses progrès, n’a pas l’intention de s’en séparer dès cet hiver. Le club espagnol compte sur lui pour la deuxième partie de saison, estimant que sa marge de progression justifie la patience. Malgré cette position ferme, le clan du joueur, par la voix de son frère David, n’écarte aucune option : « Il y a un intérêt, certes, mais encore rien de concret. L’attention de Lyon est la bienvenue, mais Arsen reste concentré sur son travail, sur la conquête d’une place de titulaire et sur ses performances à la Real Sociedad », a-t-il déclaré dans les colonnes du média russe.
Cette prudence s’explique : Arsen Zakharyan, encore en phase d’adaptation à la Liga, sait que son développement passe avant tout par la continuité. Pourtant, le projet lyonnais, ambitieux et formateur, pourrait séduire le milieu russe. L’OL, conscient de son potentiel, voit en lui un profil complémentaire à Corentin Tolisso et Tyler Morton, capable d’apporter de la créativité dans les transitions offensives.
L’OL astucieux sur le marché des transferts
L’intérêt pour Arsen Zakharyan s’inscrit dans la stratégie globale de l’Olympique Lyonnais : bâtir un effectif jeune, talentueux et à forte valeur de revente. Après les arrivées estivales de jeunes joueurs portugais et la probable signature d’Endrick, cette nouvelle piste confirme l’orientation internationale voulue par Matthieu Louis-Jean et Michele Kang. Les recruteurs lyonnais multiplient les observations en Espagne, convaincus que la Liga recèle des profils capables de s’imposer rapidement dans le championnat de France.
Pour le club du Rhône, il s’agit d’un double pari : sportif et économique. En associant des joueurs prometteurs à un environnement structuré, Lyon espère redevenir une place forte du football français et européen. Arsen Zakharyan pourrait bien être la prochaine pièce de ce puzzle ambitieux, si les négociations avec la Real Sociedad aboutissent dans les prochaines semaines. Une chose est sûre : le mercato hivernal de l’OL n’a pas fini de surprendre.