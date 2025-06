Mercato Real Madrid été 2025 : Endrick et Rodrygo sacrifiés pour la pépite Franco Mastantuono ?

Le Real Madrid a déjà bougé sur le mercato, mais doit encore remanier son attaque et dégraisser son effectif de stars.

Le Real Madrid ne plaisante pas et affiche ses ambitions pour ce mercato estival 2025. Trois dossiers prioritaires et criants figuraient en haut de la "to-do list" des Merengue à l'entame de cette intersaison, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été réglés avec une efficacité et une rapidité impressionnantes. Le premier chantier concernait le poste d'entraîneur ; et c'est donc un "bonjour" et bienvenue à Xabi Alonso. Le deuxième objectif était de recruter un nouveau défenseur central capable d'incarner le futur de l'arrière-garde sur le long terme ; mission accomplie avec l'arrivée de Dean Huijsen à Madrid. Le troisième et dernier point majeur était la signature d'un nouveau "Galactique", un transfert retentissant d'un joueur capable d'exceller dans de nombreux domaines et d'incarner cette fameuse "aura" madrilène que le club recherche tant ; alors on a fait venir Trent Alexander-Arnold !

Mais le Real Madrid est loin d'en avoir terminé avec son recrutement. Le club a peut-être déjà coché ses priorités d'après-saison, mais il reste encore quelques mouvements importants à effectuer s'il veut espérer pouvoir déloger et concurrencer à la fois le FC Barcelone en Liga et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison prochaine. Le problème le plus évident et le plus urgent à régler concerne le secteur offensif, actuellement surchargé et qui compte notamment dans ses rangs Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo, entre autres. Il y a tout simplement trop d'attaquants aux profils et aux qualités techniques similaires dans l'effectif madrilène, et au moins l'un d'entre eux devra impérativement faire ses valises cet été. Ailleurs sur le terrain, des besoins de renforcement se font également sentir au poste d'arrière gauche, tandis qu'un milieu de terrain supplémentaire – ne serait-ce que pour apporter plus de "jambes" et de volume de jeu dans l'entrejeu – serait aussi particulièrement utile et bienvenu.

Heureusement, donc, que nous parlons ici du Real Madrid, un club où l'argent ne semble que rarement être un véritable problème et où la force d'attraction exercée sur les meilleurs joueurs de la planète reste constante et implacable. Les Madrilènes ont d'ailleurs prouvé une nouvelle fois, en réussissant à attirer Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool, qu'ils pouvaient obtenir qui ils voulaient, quand ils le voulaient. Et ils devront sans doute encore faire étalage de cette puissance de persuasion avant la fin de l'été.

GOAL se penche donc sur certains des mouvements que le Real Madrid doit encore impérativement réaliser sur le marché des transferts s'il ambitionne de redevenir le patron incontesté du football européen...