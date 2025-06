Paris croyait avoir gagné la partie, mais une légende espagnole a décidé de sortir les griffes. Le choix du prodige ne fait désormais plus de doute.

L’histoire s’écrivait en silence depuis plusieurs semaines. Un gamin de 17 ans, balle au pied comme un vétéran, affole l’Europe. Franco Mastantuono, petit joyau de River Plate, n’est plus un secret pour personne. Le PSG pensait l’avoir convaincu, mais un vieux rêve pourrait tout faire basculer. En coulisses, c’est une course contre la montre que se livrent Paris et Madrid. Et cette fois, la Casa Blanca n’a pas attendu que le train passe.