Il y a encore quelques semaines, tout semblait réglé. Pourtant, à l’approche de l’hiver, le dossier Robinio Vaz reste ouvert. À Marseille, le temps a fait son œuvre… et posé des questions. Rien n’est encore bouclé pour la prolongation de la pépite marseillaise.
Mercato OM : vers un retournement de situation pour Robinio Vaz ?
- AFP
Un temps de jeu inattendu qui change la donne
La saison de l’OM a basculé plus vite que prévu pour le jeune attaquant. Entre la blessure d’Amine Gouiri et la mise à l’écart progressive de Neal Maupay, peu utilisé par Roberto De Zerbi, Robinio Vaz a vu son statut évoluer. À seulement 18 ans, il a dû répondre présent dans un calendrier chargé.
À plusieurs reprises, l’ancien joueur de Sochaux a pris le relais de Pierre-Emerick Aubameyang. Une exposition accélérée. Des responsabilités nouvelles. Et, surtout, des chiffres qui parlent : 4 buts et 2 passes décisives en 14 apparitions en Ligue 1.
- AFP
Une prolongation annoncée… puis retardée
À l’automne, tout semblait s’enchaîner. En octobre, Robinio Vaz marque les esprits. Trois matchs décisifs sur quatre. Une montée en puissance remarquée. RMC Sport évoque alors une issue proche. Le 11 novembre, le média affirme que sa nouvelle prolongation de contrat est imminente.
Dans la foulée, il est question d’un engagement longue durée, accompagné d’une revalorisation salariale. Toujours selon le sérieux média sportif français, l’accord « devrait être signé au plus tard avant la fin de l’année civile ». Le décor paraît planté.
- AFP
Des discussions toujours actives, malgré les convoitises
Un mois plus tard, rien n’est officiel. Et l’attente surprend. D’autant que Robinio Vaz attire désormais l’attention. Quatre grands clubs européens, dont Arsenal et Chelsea, suivent son évolution. Sur le terrain, le jeune attaquant traverse un léger creux, sans être décisif depuis le 29 octobre.
Ce jeudi, le média phocéen La Provence apporte toutefois un éclairage rassurant. Le quotidien assure que ce passage à vide n’a pas figé les échanges. À l’OM, le discours reste constant. Les deux parties souhaitent « continuer à faire un bout de chemin ensemble ».
Une source proche du dossier précise même que « les échanges se poursuivent ‘pour trouver un bon compromis' ». Rien n’est acté. Rien n’est rompu non plus. La prolongation n’apparaît plus immédiate, mais la porte reste ouverte. À Marseille, le feuilleton Vaz n’a pas dit son dernier mot.