Mercato OM : vers un retournement de situation pour Robinio Vaz ?

Un mois plus tard, rien n’est officiel. Et l’attente surprend. D’autant que Robinio Vaz attire désormais l’attention. Quatre grands clubs européens, dont Arsenal et Chelsea, suivent son évolution. Sur le terrain, le jeune attaquant traverse un léger creux, sans être décisif depuis le 29 octobre.

Ce jeudi, le média phocéen La Provence apporte toutefois un éclairage rassurant. Le quotidien assure que ce passage à vide n’a pas figé les échanges. À l’OM, le discours reste constant. Les deux parties souhaitent « continuer à faire un bout de chemin ensemble ».

Une source proche du dossier précise même que « les échanges se poursuivent ‘pour trouver un bon compromis' ». Rien n’est acté. Rien n’est rompu non plus. La prolongation n’apparaît plus immédiate, mais la porte reste ouverte. À Marseille, le feuilleton Vaz n’a pas dit son dernier mot.