OM, la décision forte de Robinio Vaz pour son avenir

Courtisé par le Sénégal en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, Robinio Vaz a choisi de ne pas répondre favorablement aux appels des Lions de la Teranga, annonce RMC Sport ce mardi. Une décision mûrement réfléchie, motivée par la volonté de rester disponible pour l’Olympique de Marseille pendant cette période cruciale. À 18 ans, le jeune avant-centre préfère se concentrer sur sa progression au sein du club phocéen, convaincu que son temps de jeu augmentera durant la CAN, alors que plusieurs cadres de l’effectif seront absents.

Cette fidélité réjouit la direction marseillaise, d’autant que Robinio Vaz ne figure pas dans la récente liste de l’équipe de France U19, contrairement à ses coéquipiers Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi. L’entraîneur Roberto De Zerbi pourra donc compter sur lui pour renforcer son secteur offensif dans les semaines à venir. L’attaquant, régulièrement convoqué dans le groupe professionnel, s’impose peu à peu comme une option sérieuse pour dynamiser le jeu olympien, fort de ses entrées remarquées à Strasbourg et contre Le Havre.