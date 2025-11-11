Il aurait pu céder aux sirènes de la sélection africaine, mais son choix révèle un attachement rare à son club formateur. À seulement 18 ans, le jeune attaquant marseillais refuse la précipitation et préfère bâtir son histoire pas à pas, dans un environnement qui croit en lui. Sa décision, loin des calculs de carrière, en dit long sur sa maturité et sur la confiance qu’il accorde à l’Olympique de Marseille. Dans un effectif en mutation, Robinio Vaz a tranché : son avenir immédiat s’écrira en bleu et blanc.
OM, la décision forte de Robinio Vaz pour son avenir
- AFP
Robinio Vaz recale le Sénégal…pour l’instant
Courtisé par le Sénégal en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, Robinio Vaz a choisi de ne pas répondre favorablement aux appels des Lions de la Teranga, annonce RMC Sport ce mardi. Une décision mûrement réfléchie, motivée par la volonté de rester disponible pour l’Olympique de Marseille pendant cette période cruciale. À 18 ans, le jeune avant-centre préfère se concentrer sur sa progression au sein du club phocéen, convaincu que son temps de jeu augmentera durant la CAN, alors que plusieurs cadres de l’effectif seront absents.
Cette fidélité réjouit la direction marseillaise, d’autant que Robinio Vaz ne figure pas dans la récente liste de l’équipe de France U19, contrairement à ses coéquipiers Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi. L’entraîneur Roberto De Zerbi pourra donc compter sur lui pour renforcer son secteur offensif dans les semaines à venir. L’attaquant, régulièrement convoqué dans le groupe professionnel, s’impose peu à peu comme une option sérieuse pour dynamiser le jeu olympien, fort de ses entrées remarquées à Strasbourg et contre Le Havre.
- AFP
Robinio Vaz se focalise entièrement sur l’OM
Depuis son arrivée à Marseille à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Robinio Vaz a tissé un lien fort avec le club et sa direction. Recruté sur les recommandations d’Ali Zarrak et de Medhi Benatia, le jeune joueur n’a jamais oublié la confiance que l’OM lui a accordée dès ses premiers pas. Sa progression fulgurante, confirmée par une titularisation à Metz le 4 octobre dernier, témoigne de la relation de confiance instaurée avec Roberto De Zerbi.
Cette proximité s’est renforcée lors de la Coupe du monde U20, lorsque l’OM avait refusé de libérer Robinio Vaz et Darryl Bakola pour privilégier leur présence en club. Ce choix, compris et accepté par le joueur, a consolidé son sentiment d’appartenance. Aujourd’hui, sa fidélité à l’Olympique de Marseille s’inscrit comme un symbole de reconnaissance mutuelle : le club croit en lui, et lui, le leur rend sur le terrain.
- AFP
Robinio Vaz veut profiter de la CAN pour gagner sa place à Marseille
Né en France de parents bissau-guinéens et sénégalais, Robinio Vaz reste éligible pour plusieurs sélections nationales. Pourtant, malgré les approches insistantes du Sénégal, il préfère temporiser. Bien conseillé par son entourage, il souhaite avant tout continuer à progresser sous le maillot marseillais. Sa récente présélection en équipe de France Espoirs prouve d’ailleurs que les Bleus suivent son évolution avec attention.
Loin des projecteurs, Robinio Vaz avance avec calme et lucidité. Conscient du tournant que représente cette période, il ne veut pas « griller les étapes ». L’absence prochaine d’Aubameyang pendant la CAN et la blessure d’Amine Gouiri lui offrent une opportunité unique de s’imposer durablement dans le onze phocéen. Pour lui, tout indique que la meilleure vitrine reste encore le terrain du Vélodrome.
- AFP
L’OM repousse les offres et veut blinder sa nouvelle pépite
La décision de Robinio Vaz ne se limite pas à son avenir en sélection. Du côté de la Commanderie, l’OM et son entourage travaillent actuellement sur une prolongation de contrat assortie d’une revalorisation salariale, selon les informations de RMC Sport. Le jeune attaquant, déjà lié jusqu’en 2028, pourrait ainsi parapher un nouveau bail longue durée avant la fin de l’année. Ce signe fort confirme la volonté commune de construire sur le long terme.
Malgré des sollicitations venues d’Angleterre, d’Allemagne et d’Italie, Marseille a déjà refusé plusieurs offres conséquentes. Le club ne souhaite pas se séparer de celui qu’on surnomme « Robi » dans le vestiaire. L’objectif est clair : le faire grandir, le protéger et l’intégrer pleinement au projet sportif. La signature prochaine de cette prolongation symboliserait non seulement la confiance réciproque entre le joueur et l’OM, mais aussi un message fort adressé à la jeunesse du club : la fidélité et le travail finissent toujours par être récompensés.