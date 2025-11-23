Le début de saison de Robinio Vaz n’est pas passé inaperçu, et l’Olympique de Marseille sait désormais qu’il devra composer avec un intérêt grandissant venu d’Angleterre. L’attaquant de 18 ans, dont l’impact impressionne déjà la Ligue 1, se retrouve dans le viseur de plusieurs géants européens. Et à mesure que Robinio Vaz enchaîne les performances, la pression s’accentue autour du club phocéen, confronté à un possible assaut des cadors de Premier League.
Mercato OM, la Premier League à l'assaut de Robinio Vaz
Robinio Vaz, la révélation marseillaise qui affole l’Europe
Robinio Vaz a éclaté au grand jour grâce à un début de saison étincelant, cumulant déjà 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1. À seulement 18 ans, il s’est imposé comme l’une des meilleures surprises du secteur offensif marseillais. Utilisé par Roberto De Zerbi comme doublure principale de Pierre-Emerick Aubameyang depuis la blessure d’Amine Gouiri, Robinio Vaz a profité de chaque opportunité pour prouver sa polyvalence, capable de jouer en pointe comme sur les ailes. Sa puissance, sa vitesse et son profil moderne en font aujourd’hui l’un des éléments les plus courtisés du championnat.
Dans cette dynamique, Robinio Vaz attire déjà l’attention de plusieurs mastodontes européens. Selon les informations d’Africa Foot, Chelsea, Arsenal, le Bayern Munich et Naples ont inscrit son nom sur leur liste de cibles prioritaires pour le prochain mercato estival. La Premier League apparaît tout particulièrement séduite par le style de l’ancien Sochalien, qui correspond parfaitement à l’intensité et au rythme du football anglais. Logiquement, Chelsea se montre le plus pressant, fidèle à son modèle de recrutement axé sur les jeunes talents à fort potentiel.
Chelsea pousse fort, l’OM ferme la porte pour Robinio Vaz
D’après le média, cité par Foot01, Chelsea aurait déjà établi un premier contact avec l’entourage de Robinio Vaz, preuve d’un intérêt concret. Les Blues envisageraient même une offensive dès le mercato hivernal. Mais malgré cette accélération, l’Olympique de Marseille estime qu’un départ de Vaz au mois de janvier n’est pas envisageable. L’état de l’effectif offensif en est la principale raison : Aubameyang peine à enchaîner les rencontres à haute intensité et Amine Gouiri demeure indisponible au moins jusqu’à la mi-janvier. Dans ces conditions, Robinio Vaz est indispensable au dispositif marseillais.
Un transfert cet hiver serait donc irrationnel pour le club, d’autant que Robinio Vaz est lié à l’OM jusqu’en 2028. Les discussions autour d’une prolongation avancent même dans le bon sens, signe que Marseille souhaite sécuriser l’avenir de son jeune international U20. Toutefois, si l’OM refuse de se priver de Robinio Vaz à court terme, la question financière pourrait rebattre les cartes. En effet, si Chelsea ou un autre géant européen venait à formuler une offre spectaculaire, la position marseillaise pourrait être mise à l’épreuve.
Un dilemme en vue pour l’OM avec Vaz
La réalité économique du football moderne ne laisse que peu de marge. Et même si l’OM souhaite garder Robinio Vaz, le club ne pourra ignorer une offre potentiellement « déconnectée du marché », comme l’évoque Foot01. Pour l’instant, Marseille joue la prudence, consciente que la valeur de Robinio Vaz ne peut que grimper à mesure qu’il s’impose comme un acteur clé de la saison. Mais plus les semaines passent, plus les prétendants se positionnent, et plus l’avenir de Robinio Vaz devient un sujet central pour la stratégie du club.
La Premier League continuera forcément d’observer le joueur, tandis que d’autres clubs européens pourraient rejoindre la bataille. Chaque performance de Robinio Vaz représente désormais une vitrine supplémentaire. L’OM espère conserver son joyau, mais devra aussi composer avec l’appétit d’équipes capables de formuler des propositions colossales. Le prochain mercato s’annonce comme l’un des plus agités autour d’un joueur marseillais depuis plusieurs années, et Robinio Vaz en est le cœur.