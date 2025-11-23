Mercato OM, la Premier League à l'assaut de Robinio Vaz

D’après le média, cité par Foot01, Chelsea aurait déjà établi un premier contact avec l’entourage de Robinio Vaz, preuve d’un intérêt concret. Les Blues envisageraient même une offensive dès le mercato hivernal. Mais malgré cette accélération, l’Olympique de Marseille estime qu’un départ de Vaz au mois de janvier n’est pas envisageable. L’état de l’effectif offensif en est la principale raison : Aubameyang peine à enchaîner les rencontres à haute intensité et Amine Gouiri demeure indisponible au moins jusqu’à la mi-janvier. Dans ces conditions, Robinio Vaz est indispensable au dispositif marseillais.

Un transfert cet hiver serait donc irrationnel pour le club, d’autant que Robinio Vaz est lié à l’OM jusqu’en 2028. Les discussions autour d’une prolongation avancent même dans le bon sens, signe que Marseille souhaite sécuriser l’avenir de son jeune international U20. Toutefois, si l’OM refuse de se priver de Robinio Vaz à court terme, la question financière pourrait rebattre les cartes. En effet, si Chelsea ou un autre géant européen venait à formuler une offre spectaculaire, la position marseillaise pourrait être mise à l’épreuve.