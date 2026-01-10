Annoncé comme l’un des dossiers chauds du mercato hivernal, Robinio Vaz semblait destiné à quitter l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu. À seulement 18 ans, l’attaquant phocéen suscite de nombreuses convoitises en Europe, au point de nourrir des rumeurs persistantes de transfert. Pourtant, alors que son nom circulait avec insistance du côté de l’Italie, un rebondissement majeur est venu calmer les spéculations et redonner du poids à l’hypothèse d’une continuité à l’OM pour Robinio Vaz.
Mercato OM, énorme rebondissement pour Robinio Vaz
Robinio Vaz au cœur des rumeurs hivernales à Marseille
Depuis plusieurs semaines, Robinio Vaz est présenté comme un possible candidat à un départ lors du mercato d’hiver. Le jeune attaquant de l’OM, formé au club et déjà intégré dans la rotation professionnelle, attire l’attention par son potentiel et sa précocité. Robinio Vaz incarne l’un des paris d’avenir du projet marseillais, mais aussi une opportunité financière non négligeable pour un club attentif à ses équilibres économiques.
C’est dans ce contexte que le nom de Robinio Vaz a été associé à l’AS Rome. L’hypothèse d’un transfert en Serie A a pris de l’ampleur, au point de susciter une prise de parole officielle du côté italien. Interrogé sur ce dossier, Fréderic Massara, directeur sportif du club romain, a tenu à tempérer les rumeurs entourant Robinio Vaz.
L’AS Roma ferme la porte à Robinio Vaz
Face à l’emballement médiatique, Fréderic Massara s’est montré catégorique concernant Robinio Vaz. Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le dirigeant italien a déclaré sans détour : « Robinio Vaz est un grand talent, mais cet accord est très improbable ». Une prise de position claire qui vient refroidir l’idée d’un départ imminent de Robinio Vaz vers la capitale italienne.
L’ancien dirigeant du Stade Rennais est allé plus loin dans son analyse du dossier Robinio Vaz : « Je ne crois pas que l’Olympique de Marseille veuille vendre Robinio Vaz, et puis il y a plusieurs grands clubs intéressés, peut-être même trop », décalare Massara dans des propos rapportés par Football365. Ces déclarations soulignent à la fois la valeur sportive de Robinio Vaz et la complexité d’un éventuel transfert, tant la concurrence semble dense autour du jeune attaquant marseillais.
La position ambiguë de l’OM pour Robinio Vaz
Si l’AS Rome se montre sceptique, la situation de Robinio Vaz à l’OM reste néanmoins sujette à interprétation. En fin d’année dernière, plusieurs médias ont évoqué une réflexion interne menée par la direction olympienne. Le président Pablo Longoria et le directeur sportif Medhi Benatia n’auraient pas fermé la porte à une vente de Robinio Vaz, à condition de recevoir une offre jugée satisfaisante sur le plan financier.
Cette ouverture potentielle s’explique aussi par des discussions contractuelles délicates. Robinio Vaz aurait refusé une proposition de revalorisation salariale importante, qui lui aurait permis de multiplier ses revenus par six. Une décision forte pour un joueur de 18 ans, qui aurait ainsi pu percevoir environ 60 000 euros bruts par mois. Ce refus a alimenté les interrogations sur la stratégie à adopter concernant Robinio Vaz.
Un dossier encore loin d’être tranché
Malgré ce rebondissement, l’avenir de Robinio Vaz demeure incertain. Le mercato hivernal est encore long, et la situation pourrait évoluer en fonction des performances sportives et des offres concrètes reçues par l’OM. Robinio Vaz reste aujourd’hui un élément stratégique du projet marseillais, à la croisée des chemins entre développement sportif et valorisation économique.
Ce qui est certain, c’est que Robinio Vaz continue d’attirer l’attention bien au-delà de la Ligue 1. Les déclarations venues d’Italie n’enterrent pas définitivement un départ, mais elles confirment que l’Olympique de Marseille conserve la main dans ce dossier. À court terme, Robinio Vaz semble donc plus proche de poursuivre son apprentissage sous le maillot olympien que de plier bagage dès cet hiver.