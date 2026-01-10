Mercato OM, énorme rebondissement pour Robinio Vaz

Depuis plusieurs semaines, Robinio Vaz est présenté comme un possible candidat à un départ lors du mercato d’hiver. Le jeune attaquant de l’OM, formé au club et déjà intégré dans la rotation professionnelle, attire l’attention par son potentiel et sa précocité. Robinio Vaz incarne l’un des paris d’avenir du projet marseillais, mais aussi une opportunité financière non négligeable pour un club attentif à ses équilibres économiques.

C’est dans ce contexte que le nom de Robinio Vaz a été associé à l’AS Rome. L’hypothèse d’un transfert en Serie A a pris de l’ampleur, au point de susciter une prise de parole officielle du côté italien. Interrogé sur ce dossier, Fréderic Massara, directeur sportif du club romain, a tenu à tempérer les rumeurs entourant Robinio Vaz.