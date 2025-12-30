À l’heure où la saison bascule vers sa seconde moitié, l’Olympique de Marseille se retrouve à un carrefour stratégique. Longtemps en rodage après un été marqué par de profonds bouleversements, le club phocéen a progressivement trouvé son rythme en Ligue 1. Malgré quelques accrocs, l’OM demeure au contact du peloton de tête à la trêve hivernale. Dans ce contexte, le mercato d’hiver s’annonce décisif et pose une question centrale à Marseille : jusqu’où faut-il aller pour consolider l’effectif sans compromettre l’avenir incarné par ses jeunes talents ?
Mercato, l'OM fixe un prix pour deux Minots
L’OM veut remodeler son effectif cet hiver
La première partie de saison de l’OM a en effet été marquée par une montée en puissance progressive. Après des débuts poussifs consécutifs à un mercato estival dense, l’équipe marseillaise a fini par afficher un visage plus cohérent, se repositionnant comme un prétendant crédible aux places européennes. À mi-parcours, l’OM (3e, 32 pts) accuse un retard limité sur Lens (1er, 37 pts) et le PSG (2e, 36 pts), un écart jugé encore maîtrisable par la direction. Cette situation impose cependant une gestion rigoureuse du mercato hivernal, tant dans le sens des arrivées que dans celui des départs.
Dans cette optique, l’OM étudie plusieurs pistes pour se renforcer, à l’image du dossier Himad Abdelli, déjà évoqué en interne. Mais parallèlement, l’OM doit trancher des dossiers sensibles concernant ses jeunes joueurs. Darryl Bakola, courtisé depuis plusieurs semaines, a reçu une proposition de prolongation. L’OM souhaite conserver le milieu formé au club, mais reste lucide : un départ dès janvier n’est pas exclu si la situation contractuelle n’évolue pas rapidement, selon Foot Mercato. Cette posture illustre la volonté de l’OM de protéger ses intérêts sportifs tout en restant ouvert à des ajustements.
L’OM ouvre la porte aux départs de Darryl Bakola et Robinio Vaz
Dans la même dynamique, l’OM surveille de près la situation de Robinio Vaz. Révélation du début de saison, l’attaquant de 18 ans s’est rapidement imposé comme une option crédible en sortie de banc sous les ordres de Roberto De Zerbi. À l’OM, Vaz a marqué les esprits par son impact immédiat, notamment grâce à un doublé remarqué face à Angers en octobre. Ses statistiques - quatre buts et deux passes décisives en 19 apparitions - témoignent d’une efficacité certaine, même si son temps de jeu s’est réduit au fil des semaines.
Apprécié des supporters et considéré comme un élément d’avenir, Robinio Vaz n’en demeure pas moins exposé aux lois du marché. À l’OM, la réflexion est pragmatique : conserver le joueur pour poursuivre son développement ou profiter d’une offre conséquente dès cet hiver. Comme Darryl Bakola, Vaz attire l’attention de plusieurs clubs étrangers, notamment en Angleterre et en Allemagne. L’OM, conscient de la valeur croissante de ses Minots, entend désormais maîtriser le tempo des négociations.
L’OM réclame des pactoles pour Bakola et Vaz
D’après les informations de Foot Mercato, l’OM a clairement établi ses exigences financières. Robinio Vaz, lié au club jusqu’en 2028, est aujourd’hui valorisé entre 25 et 30 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur encore en phase d’éclosion, mais jugé cohérent par l’OM au regard de son potentiel et de l’intérêt suscité sur le marché européen. De son côté, Darryl Bakola est estimé entre 15 et 20 millions d’euros, une fourchette qui reflète à la fois son profil et sa marge de progression.
À travers ces valorisations, l’OM affiche une ligne directrice assumée : céder, oui, mais pas à n’importe quel prix. Les dirigeants marseillais voient dans ces potentielles ventes une opportunité de dégager des marges financières afin de renforcer l’effectif dès cet hiver, sans fragiliser l’équilibre global du projet. Entre ambition sportive immédiate et gestion raisonnée de ses actifs, l’OM avance avec méthode dans un mercato qui s’annonce animé.