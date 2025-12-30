Mercato, l'OM fixe un prix pour deux Minots

La première partie de saison de l’OM a en effet été marquée par une montée en puissance progressive. Après des débuts poussifs consécutifs à un mercato estival dense, l’équipe marseillaise a fini par afficher un visage plus cohérent, se repositionnant comme un prétendant crédible aux places européennes. À mi-parcours, l’OM (3e, 32 pts) accuse un retard limité sur Lens (1er, 37 pts) et le PSG (2e, 36 pts), un écart jugé encore maîtrisable par la direction. Cette situation impose cependant une gestion rigoureuse du mercato hivernal, tant dans le sens des arrivées que dans celui des départs.

Dans cette optique, l’OM étudie plusieurs pistes pour se renforcer, à l’image du dossier Himad Abdelli, déjà évoqué en interne. Mais parallèlement, l’OM doit trancher des dossiers sensibles concernant ses jeunes joueurs. Darryl Bakola, courtisé depuis plusieurs semaines, a reçu une proposition de prolongation. L’OM souhaite conserver le milieu formé au club, mais reste lucide : un départ dès janvier n’est pas exclu si la situation contractuelle n’évolue pas rapidement, selon Foot Mercato. Cette posture illustre la volonté de l’OM de protéger ses intérêts sportifs tout en restant ouvert à des ajustements.