Mercato OM : un cador italien sort le chéquier pour Robinio Vaz

À Rome, l’optimisme domine. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’AS Roma se montre très confiante dans le dossier Robinio Vaz. Le jeune attaquant de l’OM, âgé de seulement 18 ans, figure tout en haut de la liste des priorités romaines pour le mercato hivernal.

Les dirigeants giallorossi voient en lui bien plus qu’un simple pari. Ils souhaitent bâtir leur futur secteur offensif autour de profils jeunes, capables de progresser rapidement dans un environnement exigeant. Vaz coche toutes les cases. Son potentiel séduit, son âge rassure sur la marge de progression, et son statut de pur produit du centre de formation marseillais renforce encore l’attrait du dossier.