L’Olympique de Marseille pourrait se retrouver face à un choix lourd de conséquences cet hiver. Alors que le mercato s’anime doucement, un dossier prend une tournure très sérieuse du côté de l’Italie. L’AS Roma avance ses pions avec assurance pour s’attacher les services d’un joyau olympien, tout en laissant planer l’ombre d’un rapprochement plus large entre les deux institutions.
Mercato OM : un cador italien sort le chéquier pour Robinio Vaz
La Roma accélère pour Robinio Vaz
À Rome, l’optimisme domine. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’AS Roma se montre très confiante dans le dossier Robinio Vaz. Le jeune attaquant de l’OM, âgé de seulement 18 ans, figure tout en haut de la liste des priorités romaines pour le mercato hivernal.
Les dirigeants giallorossi voient en lui bien plus qu’un simple pari. Ils souhaitent bâtir leur futur secteur offensif autour de profils jeunes, capables de progresser rapidement dans un environnement exigeant. Vaz coche toutes les cases. Son potentiel séduit, son âge rassure sur la marge de progression, et son statut de pur produit du centre de formation marseillais renforce encore l’attrait du dossier.
Un montant qui donne le vertige à Marseille
En Italie, les chiffres évoqués frappent fort. La presse transalpine parle d’une proposition qui pourrait s’approcher des 30 millions d’euros. Une somme impressionnante pour un joueur encore en phase de construction, mais qui illustre la détermination de l’AS Roma.
Pour l’OM, le dilemme s’annonce réel. Accepter un tel chèque offrirait une respiration financière bienvenue et confirmerait la valeur de son travail de formation. Refuser, en revanche, reviendrait à parier sur une explosion sportive future de Robinio Vaz sous le maillot olympien. Le choix ne sera pas neutre. L’OM ne devrait pas rester insensible à l’offre, les négociations pour une prolongation de contrat étant bloquées entres les deux parties.
Un simple transfert… ou le début d’un axe OM–Roma ?
Ce dossier pourrait toutefois dépasser le simple cadre d’une vente. Sur le réseau X, le compte La Tribune Olympienne a attiré l’attention avec un message volontairement sibyllin : « Attention à l’axe OM-Roma sur ce mercato ». Une phrase courte, mais suffisamment lourde de sens pour alimenter les spéculations.
Sans apporter de précisions supplémentaires, le compte, réputé bien informé sur l’actualité marseillaise, a ravivé de vieux souvenirs en repartageant un message datant de l’été dernier autour de Leonardo Balerdi. De quoi relancer l’idée d’échanges ou de discussions plus larges entre les deux clubs.
Un hiver décisif pour l’OM
Si l’opération Robinio Vaz venait à se concrétiser, elle pourrait marquer un tournant dans la stratégie hivernale de l’OM. Plus qu’un simple transfert, ce dossier pourrait ouvrir une relation durable avec l’AS Roma. Une chose est sûre : à Marseille, ce dossier brûlant mérite une attention maximale.