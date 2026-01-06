Mercato : pourquoi l’OM a bloqué les négociations pour la prolongation de Robinio Vaz

L’hiver marseillais s’annonce tendu autour de Robinio Vaz. Le club comptait sécuriser rapidement l’un de ses éléments les plus prometteurs, révélé en ce début de saison. À la place, l’OM se retrouve désormais face à une négociation rompue, avec en toile de fond la possibilité d’un départ bien plus rapide que prévu.

Dès octobre, la direction olympienne avait pourtant pris les devants. Impressionnée par les premières prestations du jeune attaquant, elle avait ouvert des discussions pour prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires. L’objectif restait clair : protéger un actif précieux et envoyer un signal fort à la concurrence.