robinio vaz olympique marsigliaGetty Images
Patrick Tchanhoun

Mercato : pourquoi l’OM a bloqué les négociations pour la prolongation de Robinio Vaz

Un talent, une offre XXL, puis un coup d’arrêt brutal : à Marseille, le dossier Robinio Vaz a basculé en silence.

À l’Olympique de Marseille, certains dossiers évoluent vite. Celui de Robinio Vaz en offre l’exemple parfait. Annoncée comme une formalité il y a encore quelques semaines, sa prolongation a finalement tourné court, laissant place à un climat d’incertitude lors du mercato hivernal.

