À l’Olympique de Marseille, certains dossiers évoluent vite. Celui de Robinio Vaz en offre l’exemple parfait. Annoncée comme une formalité il y a encore quelques semaines, sa prolongation a finalement tourné court, laissant place à un climat d’incertitude lors du mercato hivernal.
Mercato : pourquoi l’OM a bloqué les négociations pour la prolongation de Robinio Vaz
Un joyau de la formation au cœur des débats
L’hiver marseillais s’annonce tendu autour de Robinio Vaz. Le club comptait sécuriser rapidement l’un de ses éléments les plus prometteurs, révélé en ce début de saison. À la place, l’OM se retrouve désormais face à une négociation rompue, avec en toile de fond la possibilité d’un départ bien plus rapide que prévu.
Dès octobre, la direction olympienne avait pourtant pris les devants. Impressionnée par les premières prestations du jeune attaquant, elle avait ouvert des discussions pour prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires. L’objectif restait clair : protéger un actif précieux et envoyer un signal fort à la concurrence.
Une offre financière loin d’être anodine
Sur le plan financier, l’OM n’a pas joué petit bras. Selon L’Équipe, la proposition formulée incluait un salaire multiplié par six. Une revalorisation massive, pensée comme une reconnaissance sportive mais aussi comme un investissement sur l’avenir. Le club entendait montrer qu’il croyait pleinement au potentiel de Vaz.
Le contexte de départ explique toutefois les crispations. Avec une rémunération estimée autour de 10 000 euros brut mensuels, le joueur partait de « bas ». Une augmentation, même spectaculaire sur le papier, ne suffisait pas à combler l’écart avec ses attentes, nourries par sa montée en puissance et l’intérêt extérieur.
Une rupture rapide et assumée
Après à peine deux mois d’échanges, les discussions se sont arrêtées. À Marseille, la ligne reste connue : une première offre jugée juste, puis aucune surenchère. Le message interne ne laisse guère de place au flou. C’est à prendre ou à laisser.
Cette fermeté ouvre désormais une autre perspective. Robinio Vaz n’apparaît pas officiellement sur la liste des transferts, mais un chiffre circule déjà dans les couloirs : entre 25 et 30 millions d’euros. Une valeur qui incite naturellement le club à rester attentif au marché.
De Zerbi coupe court aux polémiques
L’absence du jeune attaquant lors de certaines rencontres n’a pas manqué de faire parler, notamment après le match perdu face à Nantes (0-2). Roberto De Zerbi a tenu à désamorcer toute interprétation liée au contrat. Sa réponse se veut directe, sans ambiguïté :
« Si (Darryl) Bakola et Vaz ne jouent pas, c'est que je considère qu'ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n'a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je ne vais pas les empêcher de jouer s'ils ne renouvellent pas leur contrat. Ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas ».
Prolonger ou vendre, un choix délicat
L’OM se retrouve désormais face à un dilemme classique mais toujours sensible. Insister pour convaincre un joueur qui a refusé une offre pourtant très élevée, ou profiter de l’hiver pour réaliser une vente majeure. Le temps joue contre Marseille, et chaque semaine rapproche un peu plus le dossier Robinio Vaz d’une décision lourde de conséquences.