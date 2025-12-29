À l’heure où la trêve hivernale offre un temps de réflexion aux clubs, l’Olympique de Marseille s’apprête à entrer dans une période décisive. Derrière une première moitié de saison contrastée mais globalement maîtrisée, la direction marseillaise travaille déjà sur plusieurs dossiers sensibles. Entre ambitions sportives, équilibres financiers et gestion des talents, l’OM pourrait faire des choix forts dès l’ouverture du mercato d’hiver. Plusieurs joueurs sont désormais placés dans une zone d’incertitude, et certaines décisions pourraient rapidement rebattre les cartes sur la Canebière.
Mercato, l'OM met plusieurs joueurs sur le marché
- AFP
L’OM veut réajuster son effectif cet hiver
Après un été marqué par de nombreux mouvements, l’OM a mis du temps à trouver son rythme. Les premières semaines ont été délicates, mais progressivement, le collectif de Roberto De Zerbi a gagné en cohérence. À la trêve, l’OM (3e, 32 pts) reste solidement accroché au haut du classement, avec un retard limité sur Lens (1er, 37 pts) et le PSG (2e, 36 pts). Cette position oblige le club phocéen à aborder le mercato avec méthode, afin de ne pas casser une dynamique encore fragile.
Dans cette optique, l’OM envisage à la fois des renforts ciblés et des ventes stratégiques. Comme déjà évoqué ces dernières semaines, le club travaille notamment sur la piste menant à Himad Abdelli, tout en sachant que l’OL est également attentif au dossier. Mais au-delà des arrivées potentielles, l’OM doit surtout gérer plusieurs situations contractuelles et sportives devenues prioritaires.
- AFP
Darryl Bakola et Angel Gomes au cœur des dossiers brûlants
Du côté des départs, Darryl Bakola représente un cas délicat pour l’OM. Très suivi sur le marché, le joueur a reçu une proposition de prolongation, preuve que la direction souhaite encore le conserver. Toutefois, face à l’intérêt extérieur et au risque de voir le dossier s’éterniser, un départ dès cet hiver n’est plus exclu à Marseille si la situation n’évolue pas rapidement, selon les informations de Foot Mercato.
Autre profil en question, Angel Gomes traverse une période floue à l’OM. Arrivé libre durant l’été, l’Anglais peine à s’imposer dans les choix de Roberto De Zerbi. Peu utilisé et loin d’un statut de titulaire, il pourrait quitter l’OM dès cet hiver en cas d’offre jugée satisfaisante par l’état-major phocéen. Là encore, la direction se montre ouverte à une discussion, sans fermer totalement la porte à un départ.
- AFP
L’OM ouvert à un départ de Robinio Vaz
Le cas de Robinio Vaz illustre parfaitement les dilemmes actuels de l’OM. Auteur d’un début de saison remarqué, le jeune attaquant de 18 ans s’est rapidement imposé comme une option offensive crédible en sortie de banc. Ses entrées décisives, notamment son doublé face à Angers en octobre, ont renforcé son statut de révélation marseillaise.
Pourtant, malgré quatre buts et deux passes décisives en 19 apparitions, le temps de jeu de Vaz a diminué ces dernières semaines à l’OM. Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Mantes-la-Jolie reste un joueur d’avenir, apprécié des supporters. Mais dans un contexte de mercato, Foot Mercato indique que l’OM n’exclut pas une vente si une offre conséquente arrive sur la table.
- AFP
Un hiver décisif pour la stratégie de l’OM
Selon le média, Robinio Vaz attire déjà l’attention de clubs anglais et allemands, ce qui place l’OM dans une position d’arbitrage complexe. Faut-il conserver un talent prometteur ou profiter de sa cote pour réinvestir immédiatement dans l’effectif ? La question se pose également pour Darryl Bakola et Angel Gomes, dont les situations pourraient évoluer rapidement.
En définitive, le mercato hivernal s’annonce comme un tournant pour l’OM. Entre ambitions sportives immédiates et gestion raisonnée de l’effectif, les prochaines semaines seront déterminantes pour la suite de la saison. La direction marseillaise avance avec prudence, consciente que chaque décision pourrait peser lourd dans la course aux objectifs fixés.