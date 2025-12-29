Mercato, l'OM met plusieurs joueurs sur le marché

Après un été marqué par de nombreux mouvements, l’OM a mis du temps à trouver son rythme. Les premières semaines ont été délicates, mais progressivement, le collectif de Roberto De Zerbi a gagné en cohérence. À la trêve, l’OM (3e, 32 pts) reste solidement accroché au haut du classement, avec un retard limité sur Lens (1er, 37 pts) et le PSG (2e, 36 pts). Cette position oblige le club phocéen à aborder le mercato avec méthode, afin de ne pas casser une dynamique encore fragile.

Dans cette optique, l’OM envisage à la fois des renforts ciblés et des ventes stratégiques. Comme déjà évoqué ces dernières semaines, le club travaille notamment sur la piste menant à Himad Abdelli, tout en sachant que l’OL est également attentif au dossier. Mais au-delà des arrivées potentielles, l’OM doit surtout gérer plusieurs situations contractuelles et sportives devenues prioritaires.