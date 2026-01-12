Coupe de France : De Zerbi va écarter deux stars de l’OM contre Bayeux

Le timing ne doit rien au hasard. Jeudi soir, l’OM a laissé filer le Trophée des champions face au Paris Saint-Germain au terme d’un scénario cruel, conclu aux tirs au but après un nul (2-2, 4-1 tab). Un retour tardif du Koweït, dans la nuit de vendredi à samedi, suivi d’un week-end de récupération sous contrôle.

Fidèle à ses principes, De Zerbi a adapté le programme. Séances individualisées, repos ciblé pour les cadres, gestion au cas par cas. Dimanche matin, lors de l’entraînement collectif, un détail attire pourtant l’attention : Robinio Vaz n’apparaît pas avec le groupe.