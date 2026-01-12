FBL-KUW-FRA-CHAMPIONS TROPHY-PSG-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Coupe de France : De Zerbi va écarter deux stars de l’OM contre Bayeux

À Caen, l’OM pourrait se présenter sans deux figures majeures. Un choix fort se dessine à la veille du 16e de finale de la Coupe de France.

À quelques heures du déplacement à Caen pour affronter Bayeux en 16es de finale de la Coupe de France, une décision interne agite déjà la Commanderie. Selon les informations rapportées par L’Équipe, Roberto De Zerbi s’oriente vers un groupe profondément remanié, avec deux absences qui ne passeront pas inaperçues.

Coupe de France
Bayeux crest
Bayeux
BAY
Marseille crest
Marseille
OM
0