L'Atlético Madrid rêve de Balerdi

L'Atlético Madrid est à la recherche de plusieurs défenseurs centraux cet été, l'entraîneur Diego Simeone souhaitant renouveler son secteur défensif

L'Atlético Madrid est plus que jamais en quête de renforts défensifs. Stefan Savic, Caglar Soyuncu et Mario Hermoso pourraient tous quitter le club, ce qui semble vraiment être le cas pour le dernier.

L'Atlético a également envisagé de recruter un défenseur en janvier, lorsque Soyuncu a été prêté à Fenerbahçe. Leandro Balerdi, de l'Olympique de Marseille, a d'ailleurs révélé qu'il y avait des rumeurs au sujet d'un possible transfert, dans des propos relayés par MD.

Pas d'offre réelle

"J'ai dit à mon agent que s'il n'y avait pas une offre 100% réelle, il ne fallait pas m'en parler. Il y avait de l'intérêt, mais ce n'était pas une offre. Mon agent m'a dit de rester calme parce que ce n'était pas important et le club m'a dit de rester. Je veux rester ici et me concentrer ici pour le moment, même s'il y a eu des approches. Je suis heureux ici".

L'Atlético de Madrid pourrait relancer l'intérêt pour Balerdi pendant l'été. Ce qui est certain, c'est que les Colchoneros essaieront de recruter au moins un défenseur central, et à ce stade, une liste de candidats est en cours d'élaboration.