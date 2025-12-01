La saison de Ligue 1 s’écrit encore, mais une certitude se dégage silencieusement du vestiaire marseillais : Leonardo Balerdi avance vers un territoire réservé aux fortes têtes. Dans un contexte où l’Olympique de Marseille rêve d’un sacre national et tente de maîtriser chaque détail, le défenseur argentin trace son propre chemin, sans bruit, mais avec une régularité rare.
Ligue 1, Leonardo Balerdi entre dans un cercle fermé à l'OM
Leonardo Balerdi s’offre un record symbolique avec l’OM
La frustration née du nul face à Toulouse (2-2) n’a pas effacé la dynamique interne. L’OM vise toujours le titre, et Leonardo Balerdi demeure au cœur du projet. Dans cette quête, chaque performance compte, et celle livrée par Leonardo Balerdi au Vélodrome a confirmé son rôle central. Le défenseur a atteint une étape symbolique avec son 177e match sous le maillot olympien, un cap qui témoigne de sa constance dans un club où la concurrence est rude et les exigences permanentes.
Depuis l’arrivée de Frank McCourt en 2016, rares sont ceux qui ont accumulé un tel volume de matches. Seuls Dimitri Payet (243) et Valentin Rongier (196) se placent encore devant lui, rappelle Le Phocéen ce lundi. Pour Leonardo Balerdi, sous contrat jusqu’en 2028, la perspective d’intégrer - voire de dominer - ce classement interne n’a jamais semblé aussi crédible, renforçant son appartenance à un cercle de joueurs durablement installés.
Leonardo Balerdi vise le graal avec l’OM
L’évolution de Leonardo Balerdi n’a pourtant rien d’un long fleuve tranquille. Critiqué à ses débuts, parfois pris pour cible par les supporters, il a toujours choisi de s’accrocher pour démontrer qu’il avait la carrure nécessaire pour durer à Marseille. Cette détermination s’illustre aujourd’hui dans son influence croissante au sein du groupe. Leonardo Balerdi a trouvé cette saison un environnement favorable, renforcé par la présence de joueurs expérimentés comme Benjamin Pavard ou Nayef Aguerd, des partenaires capables d’élever encore son niveau d’exigence.
À 26 ans, l’Argentin n’a jamais semblé aussi mature. Les objectifs marseillais - stabilité défensive, ambition nationale, gestion des temps forts - rejoignent désormais son propre horizon. Une très belle saison pourrait même ouvrir à Leonardo Balerdi les portes de la Coupe du monde 2026, un scénario crédible pour un joueur qui n’a cessé de repousser ses propres limites.