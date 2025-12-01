Ligue 1, Leonardo Balerdi entre dans un cercle fermé à l'OM

La frustration née du nul face à Toulouse (2-2) n’a pas effacé la dynamique interne. L’OM vise toujours le titre, et Leonardo Balerdi demeure au cœur du projet. Dans cette quête, chaque performance compte, et celle livrée par Leonardo Balerdi au Vélodrome a confirmé son rôle central. Le défenseur a atteint une étape symbolique avec son 177e match sous le maillot olympien, un cap qui témoigne de sa constance dans un club où la concurrence est rude et les exigences permanentes.

Depuis l’arrivée de Frank McCourt en 2016, rares sont ceux qui ont accumulé un tel volume de matches. Seuls Dimitri Payet (243) et Valentin Rongier (196) se placent encore devant lui, rappelle Le Phocéen ce lundi. Pour Leonardo Balerdi, sous contrat jusqu’en 2028, la perspective d’intégrer - voire de dominer - ce classement interne n’a jamais semblé aussi crédible, renforçant son appartenance à un cercle de joueurs durablement installés.