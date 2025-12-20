Mercato OL : exit Endrick, Paulo Fonseca réclame trois joueurs d’urgence !

Face aux médias, ce vendredi, Paulo Fonseca a tenu à remettre certaines choses en perspective. Contrairement aux rumeurs qui évoquent seulement deux recrues, l’entraîneur portugais vise plus large, bien au-delà du seul dossier Endrick, dont le prêt en provenance du Real Madrid ne deviendra effectif qu’en janvier 2026.

Le technicien lyonnais a détaillé ses attentes sans détour : « Peut-être un joueur de couloir, peut-être un milieu, un défenseur central. On verra nos possibilités sur lesquelles on travaille ».

Un message limpide. L’OL ne se limite plus à un ajustement ponctuel mais envisage des retouches dans chaque ligne, sous réserve des moyens disponibles.