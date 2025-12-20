Longtemps présenté comme prudent, le mercato hivernal de l’Olympique lyonnais pourrait finalement prendre une autre tournure. Malgré un contexte économique délicat, Paulo Fonseca assume une ligne claire : renforcer l’équipe, vite, et sur plusieurs postes clés.
Mercato OL : exit Endrick, Paulo Fonseca réclame trois joueurs d’urgence !
- Getty Images
Fonseca sort du silence et élargit le débat
Face aux médias, ce vendredi, Paulo Fonseca a tenu à remettre certaines choses en perspective. Contrairement aux rumeurs qui évoquent seulement deux recrues, l’entraîneur portugais vise plus large, bien au-delà du seul dossier Endrick, dont le prêt en provenance du Real Madrid ne deviendra effectif qu’en janvier 2026.
Le technicien lyonnais a détaillé ses attentes sans détour : « Peut-être un joueur de couloir, peut-être un milieu, un défenseur central. On verra nos possibilités sur lesquelles on travaille ».
Un message limpide. L’OL ne se limite plus à un ajustement ponctuel mais envisage des retouches dans chaque ligne, sous réserve des moyens disponibles.
- Getty Images Sport
Défense centrale : l’ombre d’Axel Disasi
Pour disputer la Coupe d’Afrique des nations, Moussa Niakhaté et Clinton Mata ont rejoint la sélection. Pour ce faire, l’OL doit avoir besoin du renfort. Dans l’axe, un nom revient avec insistance : Axel Disasi. Le défenseur de 27 ans traverse une période compliquée à Chelsea et un prêt hivernal a été évoqué. Lyon reste attentif, mais la concurrence s’annonce rude.
Borussia Dortmund, Juventus, Newcastle et West Ham surveillent aussi la situation de l’international français, fort de cinq sélections. Des clubs mieux armés financièrement que l’OL, ce qui complique sérieusement la donne.
À ce stade, aucun plan alternatif clair n’a filtré dans la presse. Si la piste Disasi se referme, Lyon devra improviser pour renforcer une défense qui manque de stabilité depuis le début de saison.
- Getty Images
Milieu de terrain : un chantier à double entrée
Le secteur médian pourrait lui aussi bouger. En novembre, Fanatik évoquait l’intérêt lyonnais pour Sebastian Szymanski. Le quotidien L’Équipe précise que le Polonais pourrait quitter Fenerbahçe contre 15 M€. Capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit, le joueur souhaite changer d’air afin de préparer la Coupe du monde 2026.
Autre nom suivi, Arsen Zakharyan, actuellement à la Real Sociedad, selon Sport Express. Deux profils offensifs, mais une question persiste : Paulo Fonseca anticipe-t-il aussi un départ de Tyler Morton ?
La Premier League surveille de près le milieu anglais. Nottingham Forest le voit comme un possible successeur d’Elliot Anderson, lui-même courtisé par Manchester City et Manchester United. Brighton et Crystal Palace figurent également parmi les clubs intéressés.
Un transfert de Morton apporterait de l’oxygène financier, mais créerait un vide immédiat. Dans ce scénario, l’OL pourrait devoir recruter deux milieux dès cet hiver. Le jeune Gédéon Nongo, 17 ans, reste suivi, mais son âge freine toute projection à court terme.
- AFP
Joueur de couloir : défense ou attaque ?
Dernier axe évoqué par Paulo Fonseca : les couloirs. Selon Foot Mercato, l’OL discute avec Alec Georgen, latéral droit de Dunkerque. À 26 ans, l’ancien titi parisien dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2026. Une arrivée anticipée dès janvier reste envisageable, pour un joueur estimé à 1 M€ par Transfermarkt.
Mais le coach portugais pense-t-il vraiment à un défenseur ? En interne, la piste Kayke Ayrton intrigue. Révélé par Top Mercato, l’ailier droit brésilien de 17 ans est décrit comme un “joyau” par Vinicius Cordeiro, journaliste à UmDoisEsportes.
- Getty Images
Un hiver décisif malgré les contraintes
La cellule de recrutement lyonnaise travaille sur plusieurs profils, en défense, au milieu et sur les ailes. Reste un obstacle majeur : la situation financière du club. Elle conditionnera l’ampleur réelle de ce mercato.
Une certitude demeure : Paulo Fonseca ne veut pas traverser l’hiver sans renforts. Endrick ne suffit plus à incarner les ambitions lyonnaises.