L’Olympique Lyonnais pensait avoir clarifié ses priorités pour le mercato hivernal, mais un nom revient soudain avec insistance et bouleverse la stratégie du club. Alors que la défense nécessite des renforts immédiats et que les pistes se multiplient, un ancien cadre de Ligue 1, aujourd’hui en difficulté en Angleterre, refait surface. Axel Disasi, dont la situation sportive interroge autant qu’elle intrigue, se retrouve au cœur d’un scénario imprévu qui pourrait totalement redessiner la deuxième partie de saison lyonnaise.
Axel Disasi à l'OL, le nouveau rebondissement inattendu
- Getty Images Sport
L’OL relance la piste Axel Disasi
À la recherche d’un défenseur central cet hiver, l’Olympique Lyonnais continue d’étudier la possibilité de recruter Axel Disasi, selon les informations de Foot01. Malgré son manque de temps de jeu à Chelsea, le Français reste dans la shortlist du club rhodanien. La direction sportive reconnaît que le faible rythme de compétition d’Axel Disasi soulève quelques doutes, mais le joueur demeure l’une des cibles envisagées pour renforcer un secteur fragilisé.
Cette réflexion intervient au moment où l’OL obtient une marge de manœuvre financière élargie. La DNCG a décidé, ce jeudi, d’encadrer uniquement la masse salariale du club, sans toucher aux indemnités de transfert. Cette décision a été accueillie avec satisfaction par Paulo Fonseca. En conférence de presse, l’entraîneur portugais a déclaré : « Nous savons que notre équipe est courte. Nous avons besoin de plus de solutions. Il sera important de bien récupérer les joueurs qui sont actuellement blessés comme Malick (Fofana) et Ernest (Nuamah). Nous avons toujours la possibilité d'apporter de nouveaux joueurs, et nous en sommes à travailler pour avoir plus de solutions dans le futur. »
- Getty Images Sport
L’OL émet toujours des doutes sur Axel Disasi
Pour la suite de la saison, Paulo Fonseca espère également accueillir un avant-centre supplémentaire. La piste menant à l’attaquant du Real Madrid, Endrick, progresse, une information révélée par Canal+ et présentée comme contraire à la tendance relayée par une partie de la presse espagnole. Cependant, le chantier défensif reste prioritaire, et Axel Disasi demeure au centre des discussions. La journaliste Margot Dumont confirme que le Français figure toujours parmi les options analysées par l’OL, une position également soutenue par le spécialiste italien Nicolo Schira.
Ces confirmations montrent que l’Olympique Lyonnais semble prêt à revoir ses réticences initiales concernant Axel Disasi. Le club rhodanien a besoin d’un renfort immédiatement opérationnel, notamment en raison des départs imminents de Moussa Niakhaté (Sénégal) et Clinton Mata (Angola) pour la CAN. Or, Axel Disasi, mis de côté à Chelsea et désormais cantonné à l’équipe réserve, ne présente pas toutes les garanties en matière de rythme de compétition. Sa situation soulève donc une question légitime : l’OL peut-il se permettre ce pari en pleine lutte pour sécuriser sa saison ?
- Getty Images Sport
Lyon doit choisir entre urgence sportive et prise de risque calculée
Malgré ces incertitudes, les dirigeants lyonnais semblent considérer Axel Disasi comme une solution potentiellement viable. Le joueur, qui connaît la Ligue 1 et possède une expérience européenne, pourrait offrir un apport qualitatif non négligeable si son adaptation est rapide. Selon Foot01, l’OL évalue encore le niveau de risque associé à cette option, conscient que le marché hivernal ne laisse que peu de marges pour trouver des profils fiables et immédiatement disponibles.
Ce rebondissement autour d’Axel Disasi intervient à un moment crucial du mercato, alors que l’OL doit impérativement consolider son arrière-garde. Le club, engagé dans une course complexe pour redresser sa saison, doit arbitrer entre prudence et ambition. En attendant une décision définitive, Axel Disasi reste plus que jamais un nom central de ce mercato lyonnais, redessinant un horizon où, contre toute attente, son arrivée à l'OL redevient plausible.