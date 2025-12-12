Axel Disasi à l'OL, le nouveau rebondissement inattendu

À la recherche d’un défenseur central cet hiver, l’Olympique Lyonnais continue d’étudier la possibilité de recruter Axel Disasi, selon les informations de Foot01. Malgré son manque de temps de jeu à Chelsea, le Français reste dans la shortlist du club rhodanien. La direction sportive reconnaît que le faible rythme de compétition d’Axel Disasi soulève quelques doutes, mais le joueur demeure l’une des cibles envisagées pour renforcer un secteur fragilisé.

Cette réflexion intervient au moment où l’OL obtient une marge de manœuvre financière élargie. La DNCG a décidé, ce jeudi, d’encadrer uniquement la masse salariale du club, sans toucher aux indemnités de transfert. Cette décision a été accueillie avec satisfaction par Paulo Fonseca. En conférence de presse, l’entraîneur portugais a déclaré : « Nous savons que notre équipe est courte. Nous avons besoin de plus de solutions. Il sera important de bien récupérer les joueurs qui sont actuellement blessés comme Malick (Fofana) et Ernest (Nuamah). Nous avons toujours la possibilité d'apporter de nouveaux joueurs, et nous en sommes à travailler pour avoir plus de solutions dans le futur. »