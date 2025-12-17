L’Olympique Lyonnais s’apprête à accueillir un renfort aussi jeune que scruté. À compter du 1er janvier, Endrick portera bien le maillot rhodanien, comme l’a confirmé ce mercredi le très sérieux média espagnol El Mundo, révélant les dessous d’un dossier sensible et très encadré.
Mercato OL : Endrick fait plier Paulo Fonseca avec une exigence forte
Un accord validé avec le Real Madrid
L’information a circulé vite en Espagne puis en France. Endrick rejoindra l’OL pour la seconde partie de saison, après un feu vert obtenu par Lyon sur une demande précise formulée par l’attaquant du Real Madrid. Le club rhodanien a accepté les termes posés par le joueur et son entourage, condition indispensable pour faire avancer des discussions longtemps restées au point mort.
Au Brésil, la réputation de Lyon pèse lourd. Depuis des années, l’OL sert de tremplin à des talents brésiliens, capables de s’exprimer en Europe sans brûler les étapes. Quand Endrick apprend l’intérêt lyonnais, il incite ses agents à ouvrir des négociations, convaincu d’y trouver un cadre favorable à son évolution.
Une exigence claire pour la Seleção
Endrick arrive avec une idée fixe. S’il choisit la Ligue 1, ce n’est pas pour s’installer dans la durée. Son objectif reste la Seleção et une place pour la Coupe du monde 2026. Pour y croire, il réclame une garantie forte : jouer régulièrement, quelles que soient les circonstances.
Cette exigence explique la lenteur des échanges. Abraham P. Romero, journaliste d’El Mundo, précise que le joueur de 19 ans veut avant tout du temps de jeu. Lyon a fini par accepter ce principe. Paulo Fonseca devra donc utiliser Endrick dès que possible, une donnée intégrée à l’accord final.
Convaincre Ancelotti, le vrai défi
Endrick ne cache rien de ses intentions. Il souhaite retrouver du rythme afin de frapper à nouveau à la porte de Carlo Ancelotti. Pour l’instant, son compteur international reste bloqué à 14 sélections. Depuis ses trois minutes disputées face à l’Argentine en mars dernier, il a disparu des plans de la Seleção.
La mission lyonnaise apparaît donc limpide. Obtenir plus de minutes qu’au Real Madrid, où il n’a joué que 24 minutes cette saison. Ensuite, prouver sur le terrain que ses qualités demeurent intactes, celles qui avaient poussé les Merengue à investir 47,5 millions d’euros pour l’arracher à Palmeiras.
Un pari assumé pour l’OL et un contexte idéal pour se relancer
Si les conditions se vérifient, Endrick aura gagné son pari personnel. Lyon, de son côté, réussirait un coup majeur, sportif et symbolique. Le club accueille un prodige en quête de relance, avec une contrepartie forte, mais aussi une opportunité rare de marquer les esprits dès l’hiver.
À Décines, l’environnement, la pression mesurée et la confiance accordée aux jeunes peuvent offrir à Endrick le décor recherché. Le Brésilien sait que chaque match comptera. Chaque but pèsera. Chaque prestation pourra accélérer son retour au plan international.