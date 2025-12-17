Mercato OL : Endrick fait plier Paulo Fonseca avec une exigence forte

L’information a circulé vite en Espagne puis en France. Endrick rejoindra l’OL pour la seconde partie de saison, après un feu vert obtenu par Lyon sur une demande précise formulée par l’attaquant du Real Madrid. Le club rhodanien a accepté les termes posés par le joueur et son entourage, condition indispensable pour faire avancer des discussions longtemps restées au point mort.

Au Brésil, la réputation de Lyon pèse lourd. Depuis des années, l’OL sert de tremplin à des talents brésiliens, capables de s’exprimer en Europe sans brûler les étapes. Quand Endrick apprend l’intérêt lyonnais, il incite ses agents à ouvrir des négociations, convaincu d’y trouver un cadre favorable à son évolution.