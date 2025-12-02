Mercato : Manchester City fonce sur Désiré Doué, le PSG sort de ses gonds

Selon les informations de Fichajes, Manchester City ne se contente pas d’observer. Le géant d’Angleterre active discrètement ses relais depuis plusieurs semaines afin de sonder son entourage. Désiré Doué, ouvert à l’idée de rejoindre un jour la Premier League, n’écarte pas totalement ce scénario. Mais un départ immédiat semblerait compliqué à imaginer.

Le PSG sait que Pep Guardiola apprécie énormément son profil. L’entraîneur espagnol voit en lui un élément capable de s’intégrer parfaitement dans sa manière de jouer. Et l’intérêt de City ne se limite pas à une simple curiosité : les dirigeants anglais veulent profiter du temps que Paris laisse filer.

City avance avec d’autant plus de confiance que le club a récemment réussi à attirer Gianluigi Donnarumma. Un transfert qui sert désormais de référence dans leurs discussions internes. Mais contrairement au contexte de l’époque, Paris n’envisage pas une seconde de se séparer d’un joueur qui n’a que 20 ans et qui n’a fait qu’entamer son ascension.