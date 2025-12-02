Désiré Doué, désormais considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français, se retrouve au cœur d’une bataille qui prend de l’ampleur. Entre un PSG séduit par son évolution et un Manchester City prêt à bousculer l’équilibre du marché, le feuilleton promet de durer. Le jeune champion d’Europe n’a pas encore clarifié sa situation contractuelle, et cette attente donne des idées aux géants anglais.
Mercato : Manchester City fonce sur Désiré Doué, le PSG sort de ses gonds
- Getty Images
Le PSG admire Doué… mais tarde à lancer la prolongation
Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain s’appuie sur des joueurs capables de franchir rapidement des paliers. Doué en fait partie. Le milieu offensif, débarqué du Stade Rennais, a vécu un démarrage un peu timide avant de hausser progressivement son niveau. Il s’est imposé dans le onze parisien, au point de devenir une pièce indispensable.
Sa dernière saison a basculé dans une autre dimension. Doué a décroché le Golden Boy, une distinction obtenue grâce à une régularité impressionnante et deux buts en finale de la Ligue des champions. Une ascension fulgurante qui attire forcément les regards au-delà de la Ligue 1.
Le contrat du joueur court jusqu’en 2029, mais Paris n’a toujours pas enclenché les discussions pour le prolonger. Le club a d’autres priorités à gérer avant d’aborder son cas. Cette attente commence pourtant à créer une brèche dont certains voudraient profiter.
- Getty Images
Manchester City multiplie les signaux et veut tenter sa chance
Selon les informations de Fichajes, Manchester City ne se contente pas d’observer. Le géant d’Angleterre active discrètement ses relais depuis plusieurs semaines afin de sonder son entourage. Désiré Doué, ouvert à l’idée de rejoindre un jour la Premier League, n’écarte pas totalement ce scénario. Mais un départ immédiat semblerait compliqué à imaginer.
Le PSG sait que Pep Guardiola apprécie énormément son profil. L’entraîneur espagnol voit en lui un élément capable de s’intégrer parfaitement dans sa manière de jouer. Et l’intérêt de City ne se limite pas à une simple curiosité : les dirigeants anglais veulent profiter du temps que Paris laisse filer.
City avance avec d’autant plus de confiance que le club a récemment réussi à attirer Gianluigi Donnarumma. Un transfert qui sert désormais de référence dans leurs discussions internes. Mais contrairement au contexte de l’époque, Paris n’envisage pas une seconde de se séparer d’un joueur qui n’a que 20 ans et qui n’a fait qu’entamer son ascension.
- Getty Images
Une saison décisive pour Doué
Actuellement blessé, Désiré Doué veut retrouver la pleine forme pour postuler à la Coupe du monde 2026 et confirmer ce qu’il a construit la saison passée. Tant que sa situation contractuelle restera en suspens, Manchester City restera aux aguets. Paris devra donc agir vite pour calmer les ardeurs anglaises et sécuriser l’un de ses plus grands talents.