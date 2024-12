Le Real Madrid accélère ses manœuvres sur le mercato pour trouver la perle rare qui pourra illuminer son entrejeu dans les années à venir.

Avec le départ à la retraite de Toni Kroos, le transfert de Casemiro vers Manchester United en 2022, et une possible fin de carrière pour Luka Modric, bientôt 40 ans, le Real Madrid doit reconstruire un secteur clé de son équipe. La domination du club espagnol en Europe ces dernières années reposait sur un milieu de terrain unique en son genre. Aujourd’hui, le besoin d’un successeur capable de porter cet héritage se fait plus pressant.