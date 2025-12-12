Mercato, le Real Madrid fonce sur une pépite de Ligue 1

Parmi les nouvelles cibles du club espagnol, le nom de Jérémy Jacquet revient avec insistance du côté du Santiago-Bernabeu, selon le journaliste Matteo Moretto de Marca. Âgé de 20 ans, le défenseur évolue en Ligue 1 et impressionne par sa maturité malgré son jeune âge. International espoirs avec cinq sélections, Jérémy Jacquet s’est rapidement imposé comme un élément clé de la défense de Rennes sous les ordres d’Habib Beye, faisant preuve de régularité et de solidité dans ses prestations.

Bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été formulée pour Jérémy Jacquet, le Real Madrid suit de très près son évolution, avec des scouts attentifs à ses performances, toujours selon Marca. Le profil du joueur, capable de renforcer immédiatement la défense tout en ayant un potentiel à long terme, correspond parfaitement aux besoins identifiés par la Maison Blanche. La direction madrilène espère ainsi sécuriser un renfort qui pourrait s’inscrire dans la continuité et renforcer le contingent français au sein de l’effectif.