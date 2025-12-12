Le Real Madrid, confronté à une période compliquée sur le terrain et dans sa défense, cherche activement à se renforcer. Les dernières semaines ont révélé un visage inquiétant pour la Maison Blanche, entre blessures en cascade, suspensions et performances irrégulières. Alors que les Merengues naviguent dans l’incertitude tactique et stratégique, la direction madrilène scrute désormais la Ligue 1 pour trouver un jeune défenseur capable d’apporter solidité et régularité. Cette cible mystérieuse pourrait représenter une solution à long terme pour un secteur défensif en difficulté, et les prochains mercatos s’annoncent décisifs pour le club espagnol.
Mercato, le Real Madrid fonce sur une pépite de Ligue 1
- Getty Images Sport
Une défense madrilène en difficulté
Après un début de saison correct sur le plan comptable, le Real Madrid peine à convaincre sur le terrain. Les défaites récentes face au Celta de Vigo en Liga (2-0) puis à Manchester City en Ligue des Champions (1-2) ont accentué la pression sur l’équipe et sur le poste de Xabi Alonso, fortement remis en question après de nombreuses incompréhensions avec son vestiaire. La situation est d’autant plus délicate que le club fait face à de nombreuses blessures dans sa défense, avec Ferland Mendy, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, David Alaba et Dani Carvajal indisponibles. À cela s’ajoutent les suspensions d’Alvaro Carreras et Fran Garcia pour la prochaine rencontre de Liga.
Face à cette situation critique, la direction madrilène souhaite se renforcer lors des prochains mercatos pour combler les lacunes de son arrière-garde. Les noms d’Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et William Saliba ont été évoqués ces derniers mois, mais la prolongation du défenseur d’Arsenal et la méforme de celui de Liverpool ont redistribué les cartes. Le Real Madrid semble désormais concentré sur d’autres pistes plus concrètes, à la recherche d’un profil capable de s’imposer rapidement.
- AFP
Le Real Madrid s’intéresse à Jérémy Jacquet
Parmi les nouvelles cibles du club espagnol, le nom de Jérémy Jacquet revient avec insistance du côté du Santiago-Bernabeu, selon le journaliste Matteo Moretto de Marca. Âgé de 20 ans, le défenseur évolue en Ligue 1 et impressionne par sa maturité malgré son jeune âge. International espoirs avec cinq sélections, Jérémy Jacquet s’est rapidement imposé comme un élément clé de la défense de Rennes sous les ordres d’Habib Beye, faisant preuve de régularité et de solidité dans ses prestations.
Bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été formulée pour Jérémy Jacquet, le Real Madrid suit de très près son évolution, avec des scouts attentifs à ses performances, toujours selon Marca. Le profil du joueur, capable de renforcer immédiatement la défense tout en ayant un potentiel à long terme, correspond parfaitement aux besoins identifiés par la Maison Blanche. La direction madrilène espère ainsi sécuriser un renfort qui pourrait s’inscrire dans la continuité et renforcer le contingent français au sein de l’effectif.
- AFP
Jérémy Jacquet, une cible astucieuse pour le Real Madrid
Les recruteurs du Real Madrid évaluent attentivement Jérémy Jacquet, observant ses performances à chaque match et analysant ses points forts comme sa capacité à jouer dans différentes positions défensives, selon Marca. Cette surveillance minutieuse traduit la volonté du club de sécuriser un joueur qui pourrait rapidement devenir un pilier, même dans un effectif déjà compétitif.
Le choix de s’intéresser à Jérémy Jacquet illustre également la stratégie madrilène de privilégier des jeunes talents avec potentiel, capables de s’intégrer rapidement tout en offrant une marge de progression. Le défenseur rennais pourrait ainsi incarner la réponse aux besoins immédiats et futurs du Real Madrid, permettant de renforcer un secteur fragile tout en préparant l’avenir, selon les informations de Marca. En cas de transfert, Jérémy Jacquet rejoindrait la colonie française du Real Madrid, composée de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy ou encore Eduardo Camavinga.