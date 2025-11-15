Mercato, la sortie énigmatique d'Ibrahima Konaté sur son avenir

En fin de contrat à Liverpool, Ibrahima Konaté occupe une position délicate alors que les Reds espèrent clarifier la situation. Le défenseur français, régulièrement associé au Real Madrid dans les discussions du mercato, aborde ces semaines avec prudence. Tandis que l’équipe de France se prépare à affronter l’Azerbaïdjan (dimanche, 18h) pour conclure une campagne de qualification déjà réussie, Ibrahima Konaté pourrait bénéficier de temps de jeu dans un contexte plus léger. Ce match sans enjeu sportif majeur permettra néanmoins au joueur de rester dans la dynamique des Bleus.

Dans une concurrence directe avec William Saliba et Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté sait que chaque apparition compte pour renforcer sa place dans la hiérarchie défensive des Bleus. Pendant ce temps, la perspective d’un mercato mouvementé se rapproche inexorablement : son contrat se terminant à la fin de la saison, la question de sa prolongation ou d’un départ se pose de manière urgente. Les rumeurs venues d’Espagne, insistantes depuis plusieurs mois, évoquent un intérêt marqué du Real Madrid pour un défenseur à la fois expérimenté et encore loin de la trentaine.