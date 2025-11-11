L’hiver approche, et les rumeurs de transfert s’intensifient dans les couloirs du Parc des Princes. Si le Paris Saint-Germain ne compte pas bouleverser son effectif, certaines réflexions se poursuivent en coulisse. Luis Enrique, fidèle à sa ligne de conduite, ne réclame pas de renforts massifs, mais reste attentif aux opportunités capables d’élever le niveau de son groupe. Et alors que l’avenir de Marquinhos s’inscrit en pointillé, un nom bien connu du club francilien revient sur le devant de la scène : celui d’un pilier du Bayer Leverkusen.
Mercato : le PSG réactive une ancienne piste pour remplacer Marquinhos
- AFP
Un mercato sous conditions
Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a changé de philosophie. Finis les achats compulsifs et les paris hasardeux. Le technicien espagnol veut avant tout s’appuyer sur la cohésion et la progression collective de son groupe. Selon des sources proches du club, Paris ne s’activera sur le marché que pour des profils susceptibles d’apporter une réelle plus-value.
Le club ne veut plus empiler les recrues sans certitude. Luis Enrique préfère miser sur la stabilité et la compétitivité interne. Pourtant, certains dossiers s’ouvrent discrètement, notamment dans le secteur défensif, où la situation de Marquinhos commence à interroger.
- AFP
Marquinhos, une page qui pourrait se tourner
Capitaine emblématique du PSG depuis plusieurs saisons, Marquinhos symbolise la fidélité et la régularité. Mais le défenseur brésilien, désormais âgé de 31 ans, fait l’objet d’un intérêt persistant venu du Moyen-Orient. L’Arabie saoudite, toujours à la recherche de stars expérimentées, envisage de lui offrir un dernier grand contrat.
Au sein du club, certains estiment que le moment est peut-être venu de préparer sa succession. Les dirigeants parisiens anticipent toutes les options et explorent déjà le marché européen pour trouver un défenseur capable d’assurer la relève.
- Getty Images Sport
Edmond Tapsoba, le nom qui revient
D’après les informations de Transferfeed, le PSG a réactivé la piste Edmond Tapsoba, défenseur central du Bayer Leverkusen. À 26 ans, l’international burkinabé attire l’attention de plusieurs grandes équipes grâce à son profil complet. Solide dans les duels, rapide, capable de relancer proprement, il coche toutes les cases pour intégrer le système voulu par Luis Enrique.
Sous contrat jusqu’en juin 2028, Tapsoba est actuellement estimé à 35 millions d’euros. Ce n’est pas la première fois que le nom du joueur circule du côté de Paris. Déjà évoqué l’hiver dernier, son profil plaît particulièrement à Luis Enrique, qui envisagerait à moyen terme d’évoluer avec une défense à trois.
- Getty Images Sport
Un joueur polyvalent et accessible
Tapsoba se distingue par sa polyvalence, un atout rare à ce niveau. Il peut évoluer dans plusieurs configurations défensives, que ce soit dans l’axe ou légèrement décalé, ce qui offrirait à Luis Enrique davantage de flexibilité tactique.
Autre avantage : son transfert paraît plus accessible que ceux d’autres cibles comme Ibrahima Konaté ou Dayot Upamecano, deux joueurs très suivis mais beaucoup plus compliqués à déloger de leur club respectif. Paris pourrait donc privilégier une approche pragmatique, avec un profil fiable et déjà rodé aux exigences du haut niveau européen.
- AFP
Une revanche à prendre
Ironie du sort, Tapsoba connaît déjà bien le PSG. Le défenseur a récemment affronté les Parisiens en Ligue des champions, lors d’un match cauchemardesque pour son équipe du Bayer Leverkusen, battue 7-2 à domicile. Une soirée difficile, mais qui n’a pas terni son image auprès des recruteurs parisiens.
Reste désormais à savoir si le club passera à l’action dès cet hiver ou patientera jusqu’à l’été prochain. Une chose est sûre : le PSG garde un œil attentif sur la situation du défenseur burkinabé, prêt à saisir l’opportunité au bon moment.