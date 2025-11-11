Mercato : le PSG réactive une ancienne piste pour remplacer Marquinhos

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a changé de philosophie. Finis les achats compulsifs et les paris hasardeux. Le technicien espagnol veut avant tout s’appuyer sur la cohésion et la progression collective de son groupe. Selon des sources proches du club, Paris ne s’activera sur le marché que pour des profils susceptibles d’apporter une réelle plus-value.

Le club ne veut plus empiler les recrues sans certitude. Luis Enrique préfère miser sur la stabilité et la compétitivité interne. Pourtant, certains dossiers s’ouvrent discrètement, notamment dans le secteur défensif, où la situation de Marquinhos commence à interroger.