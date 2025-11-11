Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Mercato : le PSG réactive une ancienne piste pour remplacer Marquinhos

Le PSG prépare un nouveau coup en défense : une ancienne cible refait surface pour succéder à Marquinhos, tenté par l’Arabie saoudite.

L’hiver approche, et les rumeurs de transfert s’intensifient dans les couloirs du Parc des Princes. Si le Paris Saint-Germain ne compte pas bouleverser son effectif, certaines réflexions se poursuivent en coulisse. Luis Enrique, fidèle à sa ligne de conduite, ne réclame pas de renforts massifs, mais reste attentif aux opportunités capables d’élever le niveau de son groupe. Et alors que l’avenir de Marquinhos s’inscrit en pointillé, un nom bien connu du club francilien revient sur le devant de la scène : celui d’un pilier du Bayer Leverkusen.

