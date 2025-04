Marquinhos, c'est fini ! Le transfert pharaonique

Strasbourg vs Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain pourrait mettre fin à son association de 12 ans avec le défenseur central brésilien Marquinhos.

Selon L'Équipe (via Get French Football News), le Paris Saint-Germain serait prêt à se séparer de son capitaine Marquinhos cet été si une offre intéressante lui parvenait. Le joueur de 30 ans est dans le viseur des clubs saoudiens depuis l'été dernier, et l'intérêt n'a fait que croître l'année dernière, ajoute le rapport.

Marquinhos était fortement convoité par les clubs saoudiens l'été dernier, mais il a fait preuve de loyauté envers le PSG et est resté au Parc des Princes. Cependant, l'intérêt du pays du Golfe n'a fait que s'intensifier ces derniers mois, et la position du PSG a changé. Autrefois considéré comme indispensable, le champion de Ligue 1 serait désormais disposé à laisser partir le Brésilien lors du prochain mercato, poursuivant la reconstruction de l'effectif avec Luis Enrique à sa tête.

Le PSG a récemment été évoqué pour le défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konaté. Le contrat du Français à Anfield expire à la fin de la saison prochaine et, faute d'avancée dans les négociations de prolongation, les champions de Ligue 1 souhaitent en profiter. Si Konaté ne prolonge pas son contrat, les Reds chercheront à le faire fructifier cet été pour éviter de le perdre gratuitement l'année prochaine.

Le Brésilien a été impérial en défense mardi, lors de la victoire 1-0 des hommes de Luis Enrique en demi-finale aller de la Ligue des champions contre Arsenal à l'Emirates Stadium. La Ligue 1 étant déjà bouclée, Marquinhos pourrait bénéficier d'un repos bien mérité lors de la réception de Strasbourg par le PSG en Ligue 1 le samedi 3 mai, avant le match retour contre les Gunners le 7 mai.