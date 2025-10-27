Mercato, Ayyoub Bouaddi s'éloigne du PSG

Dans la stratégie menée par Luis Campos, le PSG vise à renforcer son effectif avec de jeunes talents prometteurs, déjà aguerris au plus haut niveau. C’est dans cette logique que le nom d’Ayyoub Bouaddi est apparu sur les tablettes parisiennes. Le milieu du LOSC, international Espoirs français, coche toutes les cases : jeune, technique, formé en France et déjà performant sous la houlette de Bruno Genesio. D’après Foot01, les dirigeants parisiens ont sérieusement étudié le dossier depuis plusieurs semaines, espérant profiter des excellentes relations entretenues avec Lille depuis le transfert de Lucas Chevalier.

Mais cette fois, les conditions sont différentes. Âgé de seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu lillois. En neuf rencontres de Ligue 1, dont huit comme titulaire, il a prouvé qu’il pouvait déjà répondre aux exigences du haut niveau. Un tel rendement attire forcément les convoitises. Et si Paris pensait pouvoir boucler l’affaire rapidement, le marché a basculé.