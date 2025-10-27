Mercato, Ayyoub Bouaddi s'éloigne du PSG

Le Paris Saint-Germain pensait tenir une nouvelle pépite venue du Nord, mais la piste semble s’éloigner. Courtisé depuis plusieurs semaines, Ayyoub Bouaddi attire désormais l’attention de plusieurs cadors européens. Si le club parisien espérait rééditer le coup Lucas Chevalier conclu cet été avec Lille, la concurrence s’est brutalement intensifiée. Le PSG, pourtant convaincu par son profil, pourrait bien voir le talent lillois lui filer entre les doigts.
Ayyoub Bouaddi s'éloigne du PSG
Un intérêt affirmé du PSG pour Ayyoub Bouaddi
Dans la stratégie menée par Luis Campos, le PSG vise à renforcer son effectif avec de jeunes talents prometteurs, déjà aguerris au plus haut niveau. C’est dans cette logique que le nom d’Ayyoub Bouaddi est apparu sur les tablettes parisiennes. Le milieu du LOSC, international Espoirs français, coche toutes les cases : jeune, technique, formé en France et déjà performant sous la houlette de Bruno Genesio. D’après Foot01, les dirigeants parisiens ont sérieusement étudié le dossier depuis plusieurs semaines, espérant profiter des excellentes relations entretenues avec Lille depuis le transfert de Lucas Chevalier.
Mais cette fois, les conditions sont différentes. Âgé de seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu lillois. En neuf rencontres de Ligue 1, dont huit comme titulaire, il a prouvé qu’il pouvait déjà répondre aux exigences du haut niveau. Un tel rendement attire forcément les convoitises. Et si Paris pensait pouvoir boucler l’affaire rapidement, le marché a basculé.
La concurrence européenne s’intensifie pour Ayyoub Bouaddi
Selon les informations d’Ekrem Konur, la Juventus Turin est entrée dans la course. Le journaliste turc rapporte que le club italien a récemment mandaté des émissaires pour suivre de près les prestations d’Ayyoub Bouaddi. Les Bianconeri voient en lui un profil capable d’apporter jeunesse et énergie à un milieu vieillissant. Mais la Juve n’est pas seule. Arsenal et Borussia Dortmund, réputés pour leur savoir-faire dans le développement des jeunes talents, se sont également positionnés.
À cela s’ajoute l’intérêt persistant du Real Madrid, déjà évoqué dans le passé. Autant dire qu’Ayyoub Bouaddi se retrouve désormais au cœur d’un véritable bras de fer européen. Le PSG, qui souhaitait franciser davantage son effectif sous Luis Enrique, voit le dossier lui échapper progressivement. La perspective d’un départ à l’étranger paraît de plus en plus plausible tant la concurrence financière et sportive s’avère relevée.
Lille veut prolonger son joyau
Conscient du potentiel de son joueur, le LOSC ne compte pas se laisser faire. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ayyoub Bouaddi n’aura plus qu’un an d’engagement à l’été prochain. Une situation que le président Olivier Létang souhaite régler rapidement pour éviter tout départ non maîtrisé. Le club nordiste envisage une prolongation assortie d’une revalorisation salariale, afin de convaincre son jeune milieu de poursuivre sa progression à Lille.
Dans les faits, Ayyoub Bouaddi s’épanouit pleinement sous la direction de Bruno Genesio, qui le considère déjà comme un élément-clé de son système. Son intelligence de jeu, sa capacité à se projeter et son volume de courses en font un profil rare dans l’effectif. Mais à mesure que ses performances s’enchaînent, les sollicitations augmentent, plaçant le joueur face à un choix déterminant pour sa carrière.
Ayyoub Bouaddi, un dossier qui échappe peu à peu au PSG
En interne, le PSG conserve une certaine prudence. Luis Campos apprécie le profil d’Ayyoub Bouaddi, mais les dirigeants parisiens savent que les enchères pourraient rapidement s’envoler. À l’heure actuelle, le club de la capitale n’a formulé aucune offre concrète, préférant observer l’évolution du dossier. Cette attente pourrait pourtant lui être fatale, car les clubs étrangers semblent prêts à accélérer.
S’il venait à quitter le LOSC et la Ligue 1, Ayyoub Bouaddi rejoindrait la longue liste des jeunes talents français partis s’aguerrir hors de l’Hexagone. Pour Paris, ce serait un nouveau coup dur dans sa politique de recrutement local. Pour Lille, en revanche, ce serait une belle valorisation sportive et économique. Une chose est sûre : le mercato d’hiver s’annonce mouvementé, et le PSG semble déjà distancé dans ce dossier.