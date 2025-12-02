Le Paris Saint-Germain s’approche d’un hiver où plusieurs décisions importantes devront être prises. Luis Enrique répète souvent qu’il n’aime pas ces périodes de transactions où tout bouge en même temps, mais la situation actuelle du club l’oblige à revoir sa position. Blessures en série, résultats irréguliers, concurrence plus forte en haut du classement… et maintenant un départ possible dans la rotation défensive. Un défenseur attire les regards ailleurs en Ligue 1, ce qui pousse Paris à réfléchir à un réajustement express.
Mercato : le PSG envoie une star chez un flop de Ligue 1
- AFP
Le PSG fragilisé par les absences et son récent revers
Privé de plusieurs cadres depuis le début de la saison, le PSG enchaîne des prestations irrégulières qui ont fini par coûter la première place en championnat. La défaite à Monaco (1-0) a révélé des difficultés déjà palpables depuis plusieurs semaines. Luis Enrique tente de maintenir un cap cohérent, mais les trous dans l’effectif limitent sa marge de manœuvre. Et au moment où Paris doit retrouver un rythme solide, la situation d’un joueur en particulier attire l’attention.
Lucas Beraldo, apparu régulièrement lors des premiers mois, voit son temps de jeu s’effriter. Une tendance lourde, qui pousse le défenseur brésilien à envisager une porte de sortie, au moins temporaire. Chez les dirigeants, personne ne ferme la discussion.
- AFP
Beraldo vers Nice ? Un prêt qui fait parler
Selon les informations rapportées par PSGInside-Actus, l’OGC Nice figure en tête des clubs qui voudraient se positionner sur le dossier. Les Aiglons affrontent une crise sévère et cherchent des renforts capables d’apporter stabilité et fraîcheur à un groupe en perte de repères. Leur intérêt pour Beraldo n’a donc rien de surprenant.
Paris, qui surveille chaque détail, accepte l’idée d’un prêt dans le Sud… mais avec une condition claire : trouver d’abord le bon successeur. Trois noms circulent en interne pour combler un potentiel départ du Brésilien. Tylel Tati (FC Nantes), Ismaël Doukouré (RC Strasbourg) et Antonio Silva (Benfica) constituent des options évoquées avec insistance. Chacun possède un profil bien distinct, mais tous correspondent à cette volonté de sécuriser la défense tout en préparant l’avenir.
- AFP
Un mercato prudent mais opportuniste pour le PSG
Le PSG reste ouvert aux propositions. Le club ne veut pas provoquer des mouvements inutiles, mais il ne repoussera pas une vraie opportunité si elle s’offre à lui. L’idée consiste à rester flexible et pragmatique, surtout dans une saison où tout peut basculer en quelques semaines.
Pour Lucas Beraldo, en revanche, la question dépasse l’enjeu parisien. Le défenseur doit augmenter son temps de jeu s’il souhaite se rapprocher de la sélection brésilienne avant la Coupe du monde 2026. Un passage à Nice, où il pourrait enchaîner les minutes rapidement, apparaît donc comme une solution crédible pour relancer sa trajectoire.