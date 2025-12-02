Mercato : le PSG envoie une star chez un flop de Ligue 1

Privé de plusieurs cadres depuis le début de la saison, le PSG enchaîne des prestations irrégulières qui ont fini par coûter la première place en championnat. La défaite à Monaco (1-0) a révélé des difficultés déjà palpables depuis plusieurs semaines. Luis Enrique tente de maintenir un cap cohérent, mais les trous dans l’effectif limitent sa marge de manœuvre. Et au moment où Paris doit retrouver un rythme solide, la situation d’un joueur en particulier attire l’attention.

Lucas Beraldo, apparu régulièrement lors des premiers mois, voit son temps de jeu s’effriter. Une tendance lourde, qui pousse le défenseur brésilien à envisager une porte de sortie, au moins temporaire. Chez les dirigeants, personne ne ferme la discussion.