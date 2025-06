Le Barça s’apprête à procéder à un grand dégraissage de son effectif lors de la fenêtre de transferts estivale.

La révolution est en marche en Catalogne. Face à des exigences économiques toujours plus pressantes, le Barça s’apprête à faire le ménage dans son effectif. Plusieurs départs sont déjà entérinés, d’autres sont sur le point de l’être. Une chose est sûre : le club catalan ne veut plus perdre de temps. Les décisions sont tranchées, parfois brutales, et annoncent un été mouvementé du côté du Camp Nou.