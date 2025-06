Liga, Marc-André ter Stegen déclare la guerre au Barça

Poussé à la sortie par la direction catalane, Marc-André ter Stegen est décidé à mener la vie dure au Barça.

Rien ne laissait présager un tel bras de fer entre un club emblématique et l’un de ses cadres historiques. Marc-André ter Stegen, longtemps pilier du FC Barcelone, refuse de quitter la scène en silence. Alors que la direction catalane et Hansi Flick souhaitent tourner la page, le portier allemand se cabre et contre-attaque. En coulisses, les tensions montent. Une affaire qui pourrait très vite virer au conflit ouvert entre un joueur encore sous contrat et une institution bien décidée à passer à autre chose.