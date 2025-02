Barça, Iñaki Peña divise le vestiaire

FC Barcelone vs Rayo Vallecano

Le déclassement d’Iñaki Peña est source de tensions au sein du vestiaire du Barça.

Si tout semble sourire au FC Barcelone cette saison, une tension grandissante agite les coulisses du club catalan. En pleine lutte pour le titre en Liga et toujours en lice en Ligue des Champions, les Blaugranas affichent une dynamique positive.

Pourtant, une décision surprenante de l’entraîneur Hansi Flick a semé le doute dans le vestiaire et suscité l’incompréhension de plusieurs cadres. En cause, un choix fort concernant le poste de gardien de but, où une hiérarchie inattendue s’est installée.