Mercato : l’OM fonce sur un cadre du RC Lens

L’Olympique de Marseille traverse une période électrique. Ces derniers jours, l’avenir de Roberto De Zerbi a même semblé vaciller, alimentant les rumeurs et les débats. Finalement, ce vendredi, le technicien italien a calmé le jeu en réaffirmant son intention de s’inscrire dans la durée, en phase avec la volonté de Pablo Longoria, qui a récemment fait savoir vouloir faire de l’Italien le Simeone de l’OM.

En coulisses, pourtant, le club ne se limite pas à gérer l’urgence. Le mercato d’hiver avance, mais la direction sportive pense déjà au prochain cycle.