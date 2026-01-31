À Marseille, les crises ne stoppent jamais totalement les plans. Tandis que l’actualité sportive secoue la Canebière après l’élimination cruelle en Ligue des champions, les décideurs olympiens continuent d’anticiper l’avenir, parfois bien au-delà du mercato en cours.
Mercato : l’OM fonce sur un cadre du RC Lens
Un climat tendu, mais une stratégie intacte
L’Olympique de Marseille traverse une période électrique. Ces derniers jours, l’avenir de Roberto De Zerbi a même semblé vaciller, alimentant les rumeurs et les débats. Finalement, ce vendredi, le technicien italien a calmé le jeu en réaffirmant son intention de s’inscrire dans la durée, en phase avec la volonté de Pablo Longoria, qui a récemment fait savoir vouloir faire de l’Italien le Simeone de l’OM.
En coulisses, pourtant, le club ne se limite pas à gérer l’urgence. Le mercato d’hiver avance, mais la direction sportive pense déjà au prochain cycle.
La question du poste de gardien
Selon les informations de Média Foot, l’OM réfléchit activement à la succession de Geronimo Rulli. Le gardien argentin, lié au club jusqu’en juin 2027, a globalement donné satisfaction depuis son arrivée. Toutefois, une période récente plus délicate a rappelé aux dirigeants l’importance d’anticiper.
À ce stade, aucune discussion n’a débuté pour prolonger Rulli au-delà des dix-huit prochains mois restants. Un détail qui pousse l’état-major marseillais à explorer des pistes pour sécuriser l’avenir du poste.
Robin Risser, profil très suivi
Dans cette réflexion, un nom revient avec insistance : Robin Risser. À seulement 21 ans, le portier du RC Lens s’impose comme l’un des gardiens les plus prometteurs du paysage français. Recruté l’été dernier en provenance du RC Strasbourg, il a rapidement gagné en crédibilité chez les Sang et Or.
Sa progression rapide ne laisse pas l’OM indifférent. Medhi Benatia aurait déjà échangé avec l’entourage du joueur afin de se positionner très en amont sur ce dossier jugé stratégique.
Anticipation et mercato hivernal en parallèle
Cette approche illustre une méthode désormais bien installée à Marseille : préparer le terrain longtemps à l’avance, quitte à agir avant même l’ouverture officielle des marchés. En parallèle, Benatia reste concentré sur la fin du mercato hivernal, avec encore deux ou trois ajustements possibles pour renforcer l’effectif.
Même dans la tourmente, l’OM continue donc d’avancer. Et parfois, de regarder bien plus loin que l’hiver.