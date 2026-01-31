Goal.com
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato : l’OM fonce sur un cadre du RC Lens

Dans la tempête, l’OM prépare déjà la suite. Une cible inattendue surgit loin des projecteurs hivernaux.

À Marseille, les crises ne stoppent jamais totalement les plans. Tandis que l’actualité sportive secoue la Canebière après l’élimination cruelle en Ligue des champions, les décideurs olympiens continuent d’anticiper l’avenir, parfois bien au-delà du mercato en cours.

