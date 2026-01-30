Marseille : De Zerbi sur un siège éjectable

Les Marseillais semblaient se qualifier de justesse pour les barrages malgré leur défaite 3-0 face au Club Bruges mercredi soir. Mais la victoire in extremis de Benfica (4-2) contre le Real Madrid a permis à l'équipe de José Mourinho de ravir à Marseille la dernière place qualificative.

Avant l'élimination de Marseille en Ligue des Champions cette saison, l'entraîneur De Zerbi était déjà critiqué pour son bilan décevant dans la compétition. En novembre dernier, l'ancien international français Jérôme Rothen avait fustigé l'Italien, affirmant qu'il « n'arrivait pas à trouver la recette » pour faire fonctionner Marseille.

Il a déclaré : « Les résultats de l'OM sont ridicules, c'est la réalité. Ils sont en difficulté et se trouvent dans un groupe d'équipes déjà éliminées, qui ressemblent davantage à des équipes de Ligue Europa qu'à des équipes de Ligue des Champions. Il faut appeler un chat un chat. Le bilan de De Zerbi est sans appel : dix matchs de Ligue des Champions pour une seule victoire. Tout est dit. Tactiquement, il n'a pas les outils, il ne trouve pas les ingrédients, ni les compétences nécessaires pour permettre à l'OM de progresser. Il a été surclassé par Ivan Juric, l'entraîneur de l'Atalanta. C'était une erreur de casting. »

Maintenant qu'ils sont éliminés de la compétition reine européenne, les critiques risquent d'être encore plus acerbes après seulement trois victoires et cinq défaites en huit matchs de championnat.

Une semaine après une défaite 3-0 à domicile contre Liverpool en Ligue des Champions, Marseille a livré une prestation catastrophique face à Bruges, avant que la victoire chaotique de Benfica contre le Real Madrid ne leur assure la qualification à la différence de buts. De tous les clubs déçus mercredi soir, Marseille était sans doute le plus abattu. Après la rencontre, De Zerbi a admis que c'était une « très mauvaise journée » pour son équipe.

L'ancien entraîneur de Brighton a déclaré : « Nous avons très mal débuté le match, nous savions qu'ils allaient attaquer fort, mais nous avons encaissé deux buts. Ensuite, nous avons attaqué, mais sans succès. Même en seconde période, nous savions que Forbs était plus rapide que Medina. Et nous n'avons pas réussi à marquer, ni en première ni en seconde période. Nous aurions pu être plus attentifs sans nous exposer autant. Nous devons nous excuser car c'est une très mauvaise journée. »

Le directeur sportif de Marseille, Medhi Benatia, était furieux de la défaite des Olympiens, mais semblait diriger sa colère vers les joueurs plutôt que vers De Zerbi.

Il a ajouté : « J’espère que les joueurs sont conscients qu’il s’agit d’une faute professionnelle. J’ai perdu des matchs dans ma carrière, mais j’ai rarement ressenti une telle honte, celle d’encaisser six buts en deux matchs. Je veux que cela ait des conséquences sur le reste de la saison. »