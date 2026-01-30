OM : De Zerbi veut partir ! La bombe est lâchée

Son contrat au Stade Vélodrome court jusqu'à l'été 2027, mais il pourrait être résilié avec plus d'un an d'avance.

L'irrégularité a conduit à une élimination précoce en Ligue des Champions.

Ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk et de Brighton, De Zerbi a pris les rênes de l'OM en 2024. Il a hérité d'un effectif talentueux et a notamment recruté l'ancien attaquant de Manchester United, Mason Greenwood.

Une première saison prometteuse a permis de qualifier l'OM pour la compétition européenne de haut niveau, et des projets ambitieux pour l'avenir ont été élaborés. Cependant, l'irrégularité a été un problème lors de la saison 2025-2026.

La situation a atteint son point culminant avec une lourde défaite 3-0 face au Club Bruges en compétition européenne. Une lourde défaite en Belgique a fait chuter Marseille à la 25e place du classement de la Ligue des Champions.

Seuls les 24 premiers se qualifient au moins pour les barrages, ce qui signifie que l'aventure européenne de De Zerbi et de ses coéquipiers s'achève. RMC Sport a rapporté que la direction marseillaise envisageait de se séparer de l'entraîneur après cette élimination décevante de la Ligue des Champions.

De Zerbi n'a pas dirigé l'entraînement de jeudi, qui se déroulait à Clairefontaine en vue du match de championnat contre le Paris FC samedi. Les questions à son sujet n'ont pas manqué.

Selon Foot Mercato, De Zerbi aurait proposé sa démission. Des discussions auraient eu lieu entre toutes les parties concernées et une annonce officielle concernant la suite des événements est attendue prochainement.