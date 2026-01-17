Mercato OM : Aubameyang et un autre cadre déjà libérés ?

Le quotidien sportif estime que ces trois piliers marseillais doivent retrouver un niveau plus constant pour s’inscrire pleinement dans le projet du club à l’horizon 2026. Les performances récentes interrogent, parfois franchement. Les attentes restent élevées, mais les réponses tardent à venir.

Parmi eux, Pierre-Emile Hojbjerg apparaît comme le cas le plus stable, malgré un hiver agité. La Juventus a bien tenté une approche ces derniers mois, sans succès. Son entourage a rapidement coupé court aux rumeurs, un discours confirmé par Roberto De Zerbi face aux médias : « Il veut rester ici, n’a jamais été en position de sortir ».