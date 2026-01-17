Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à faire le déplacement à Angers ce samedi, l’actualité ne se limite pas au terrain. À quelques heures de cette rencontre de Ligue 1, L’Équipe consacre un large focus à trois joueurs majeurs de l’effectif phocéen. Trois hommes censés incarner la stabilité, mais dont l’avenir suscite désormais des interrogations, à des degrés différents : Geronimo Rulli, Pierre-Emile Hojbjerg et Pierre-Emerick Aubameyang.
Mercato OM : Aubameyang et un autre cadre déjà libérés ?
Trois cadres sous surveillance à l’OM
Le quotidien sportif estime que ces trois piliers marseillais doivent retrouver un niveau plus constant pour s’inscrire pleinement dans le projet du club à l’horizon 2026. Les performances récentes interrogent, parfois franchement. Les attentes restent élevées, mais les réponses tardent à venir.
Parmi eux, Pierre-Emile Hojbjerg apparaît comme le cas le plus stable, malgré un hiver agité. La Juventus a bien tenté une approche ces derniers mois, sans succès. Son entourage a rapidement coupé court aux rumeurs, un discours confirmé par Roberto De Zerbi face aux médias : « Il veut rester ici, n’a jamais été en position de sortir ».
Hojbjerg, une relance uniquement sportive
Pour le milieu danois, la question ne semble donc pas contractuelle mais sportive. Cadre du vestiaire et capitaine officieux, Hojbjerg a toutefois traversé une première moitié de saison jugée « pas toujours réussie » par L’Équipe. Le staff a choisi de le ménager lors du large succès face à Bayeux (0-9) en Coupe de France, signe d’une gestion mesurée.
Malgré les interrogations soulevées par le journal, un départ paraît peu crédible à court terme. Son influence reste forte dans le jeu comme dans le vestiaire, et l’OM peine à imaginer une reconstruction sans lui.
Aubameyang, un statut qui s’effrite
La situation de Pierre-Emerick Aubameyang se révèle plus délicate. L’attaquant gabonais, lui aussi préservé en Coupe de France, ne dispose plus de garanties claires concernant son temps de jeu. Sa titularisation face à Angers reste incertaine, d’autant plus depuis l’arrivée d’Amine Gouiri.
Longtemps n°1 par défaut, Aubameyang pourrait glisser dans la hiérarchie. Ses chiffres demeurent solides – 22 apparitions, 8 buts, 10 passes décisives – mais la dynamique inquiète. Le buteur n’a plus marqué depuis le 25 novembre.
Selon L’Équipe, son avenir « pourrait s’écrire ailleurs », malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027. Son âge pèse lourd dans la balance. À 36 ans aujourd’hui, il en aura 37 lors de la saison 2026-2027. Une donnée clé, tout comme son salaire estimé à 4,5 M€ annuels hors bonus. La question se pose clairement : pourra-t-il encore justifier un tel investissement ?
Rulli, erreurs visibles et futur flou
Enfin, le cas Geronimo Rulli nourrit lui aussi le débat. Le journal observe que “ses défauts” et “ses prises de risque” ressortent davantage ces dernières semaines, avec des conséquences directes sur les résultats marseillais, notamment contre le PSG ou Nantes.
Dans un contexte sportif jugé compliqué, son avenir apparaît “plus flou”. Comme Aubameyang, le portier argentin arrive à un moment charnière de son contrat, qui s’achève en juin 2027. Or, Pablo Longoria refuse généralement de conserver des joueurs entrant dans leur dernière année sans prolongation actée.
Aucune discussion n’a, pour l’heure, démarré pour une extension. À bientôt 34 ans, Rulli joue peut-être sa dernière saison sous le maillot olympien.